El croquis de las operaciones previas al 23F: se barajó una moción de censura del PSOE respaldada por Zarzuela para sustituir a Suárez por un general "liberal"

Los detalles Entre los documentos desclasificados hay un esquema procedente de la Guardia Civil en el que se planteaba la opción de que PSOE y PCE desbancasen con sus votos a Suárez, algo a lo que daban una "viabilidad casi total".

Los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 ya están desclasificados y se pueden consultar en la página web de La Moncloa. Unos documentos que están empezando a salir a la luz y entre los que hay un croquis que fue efectuado por la Guardia Civil en los que se detallan los movimientos que estarían planeados para debilitar al Gobierno de Adolfo Suárez y facilitar de esa forma la caída de la democracia.

Ese esquema hace referencia a las "operaciones en marcha", entre las que distingue tres tipos: "civiles", "militares" y "mixtas cívico-militares". Entre las civiles o políticas, hacen referencia a las cuatro corrientes que podrían jugar un papel en esa desestabilización: la "democristiana", la "mixta", la "socialista" y la "liberal".

Entre los democristianos, se hace especial referencia al papel que para ello podría jugar la UCD, y más en concreto Miguel Herrero de Miñón, para provocar la caída de Suárez. En estos documentos también se hace referencia a que para el golpe de Estado no se cuenta con Manuel Fraga.

Pero este esquema hace especial referencia a las operaciones "de ideología socialista", a las que otros documentos que hoy han sido desclasificados dan "viabilidad casi total". Esta vía pasaría por una moción de censura, se entiende que presentada por el PSOE, que contaría con una abstención pactada con el Partido Comunista de España (PCE).

Esa moción de censura derivaría en una Presidencia del Gobierno liderada por un general de talante "liberal". En este sentido, según indican los documentos, se ponen sobre la mesa varios nombres, entre los que están Manuel Gutiérrez Mellado, Manuel Díez-Alegría o José Antonio Sáenz de Santa María. Para que esta operación saliera adelante, según detallan otros documentos relacionados, sería "necesario" el apoyo de la Corona.

