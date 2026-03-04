Yolanda Díaz carga contra las políticas "locas" de Trump y critica a Feijóo: "Siento vergüenza y pena al escucharle"

El contexto La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda señala las palabras del líder del PP, que ha defendido que "antes del derecho internacional, están los derechos humanos", pidiendo que "rectifique" públicamente.

Yolanda Díaz resta importancia a las amenazas de Donald Trump y critica las políticas "locas" del presidente de Estados Unidos, las cuales considera "peligrosas para el mundo". En una entrevista en Al Rojo Vivo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo recuerda que la amenaza del mandatario de romper los acuerdos comerciales con España no se puede llevar a cabo porque nuestro país está dentro del mercado común europeo.

"Ni siquiera me preocupan las palabras disparatadas que dice el señor Trump, que son impropias de un mandatario", añade Díaz, que recuerda que entrar en una guerra, además de "gravísimo", no solo tiene un impacto económico sino que se está "matando a seres humanos".

La ministra ha empleado un tono mucho más duro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien critica que haya dicho que "antes del derecho internacional, están los derechos humanos", recordándole que "para defender los derechos humanos hay que defender la legalidad internacional".

"Está disyuntiva que plantea no es verdad. Le pido al señor Feijóo que rectifique lo que ha dicho (...) pero además le pido que se ponga del lado de los españoles y las españolas. Las empresas españolas, si la energía está subiendo, claro que va a tener consecuencias. Por favor, ¿de una vez se pueden poner de lado de nuestro país?", se pregunta Díaz.

