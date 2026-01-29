Ester Muñoz acusa al Gobierno de utilizar la regularización de migrantes como "cortina de humo" para tapar "lo que tienen encima"

Los detalles La portavoz del PP en el Congreso ha acusado al Gobierno de no tener "un plan", indicando que lo que piden desde su formación es que se haga "con control y con orden".

Ester Muñoz, portavoz del PP, expuso en Al Rojo Vivo la postura del partido sobre la regularización de migrantes. Subrayó la necesidad de actuar "con orden, dentro de la ley y sin generar caos", criticando la falta de un plan para evaluar la capacidad de los servicios públicos. Insistió en que el proceso debe realizarse con "control" y "mirando el empleo", evitando decisiones precipitadas. Muñoz advirtió sobre un posible "efecto llamada brutal" y el riesgo de que más personas intenten cruzar el mar, lo que podría aumentar el odio social. Criticó al Gobierno por usar este tema como "cortina de humo".

Ester Muñoz ha explicado la postura del Partido Popular sobre la regularización de migrantes en Al Rojo Vivo, destacando que, aunque entiende que haya personas que quieran llevarlo "al debate humanitario", ellos defienden que las cosas hay que hacerlas "con orden, dentro de la ley y sin generar caos".

"No ha habido un plan para ver si los servicios públicos pueden soportar todas las personas que podrían venir", ha destacado.

De esta forma, ha indicado que lo que piden desde el PP es que se haga con "control", dentro de la "legalidad", y "mirando el empleo". "No hay nada más falto de humanidad que hacer este tipo de cuestiones de un día para otro", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para preguntarse por qué el Gobierno no se ha pronunciado sobre esto hasta ahora, recalcando que lo que están haciendo es una "utilización completa y frívola" de este tema.

La portavoz del PP en el Congreso ha indicado que esta regularización podría provocar un "efecto llamada brutal", señalando que las personas que ya están aquí podrían reagrupar a sus familiares y provocar que viniesen más personas porque "no se ha ningún control sobre eso".

"Va a hacer que mucha gente se lance al mar y pierda su vida", ha recalcado, advirtiendo que cuando no hay orden surge el miedo y esto lleva al odio. "No queremos una sociedad que odie", ha asegurado, criticando al Gobierno de estar utilizando este asunto como una "cortina de humo" para tapar "lo que tiene encima". "Es frívolo e irresponsable", ha zanjado.

