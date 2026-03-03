Tormenta política ante las amenazas de Trump: el Gobierno mantiene su postura sobre Irán y Bruselas sale en defensa de España

¿Por qué es importante? España se ha puesto bajo el paraguas de la UE después de que la Comisión Europea afirmara que defenderá los intereses del bloque y que confía en que EEUU "cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado verbalmente a España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para acciones militares contra Irán. La Comisión Europea ha asegurado que defenderá a España y espera que EEUU cumpla sus compromisos comerciales. El Gobierno español, a través de Pedro Sánchez, ha insistido en que Estados Unidos debe respetar los acuerdos con la Unión Europea. Además, el Gobierno ha destacado el papel de España como miembro clave de la OTAN y socio comercial fiable. Líderes españoles, como Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, han rechazado las amenazas de Trump, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la gestión de Sánchez en política exterior.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha atacado este martes —por ahora solo verbalmente— a España, pero la Comisión Europea ya ha salido en nuestra defensa: asegura que responderá "a cualquier medida tomada contra uno de los Estados miembro". Y también hay respuesta del Gobierno: acaban de anunciar que Pedro Sánchez realizará este miércoles una declaración institucional desde la Moncloa, pero ya trasladan que Estados Unidos tiene que respetar los acuerdos con un país miembro de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha confiado este martes en que EEUU cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y ha afirmado que defenderá los intereses del bloque tras las amenazas de Trump a España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"La postura de la Unión Europea no ha cambiado", ha explicado a Europa Press el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien ya cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa dejó claro que Bruselas estaba "preparada para defender" los intereses de los Estados miembro.

El portavoz ha afirmado que la Comisión Europea —que habla por voz de los 27 en materia comercial— "espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta", en referencia al acuerdo comercial que sellaron el pasado verano Trump y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. "La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido el portavoz en su declaración a Europa Press, sin dar más detalles sobre próximos pasos.

España se ha puesto bajo el paraguas de la Unión Europea en un comunicado remitido a laSexta en el que Moncloa explica que si la Administración estadounidense quiere romper relaciones comerciales, tendrá que respetar la autonomía de "las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU".

Fuente del Gobierno han reaccionado asegurando que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo". Así lo ha dicho después de que Trump cargara contra España por su postura sobre la guerra contra Irán, afirmando que ha sido "un socio terrible" de la OTAN, a la vez que ha sugerido "cortar todo el comercio".

"También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa", han destacado. Así, han agregado que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro".

En todo caso, han explicado que la voluntad del Gobierno "es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional", ya que aseguran que lo que la ciudadanía pide y merece "es más prosperidad, no más problemas".

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado "orgullosa" de que España se oponga a esta "guerra imperialista" de EEUU y deniegue el uso de bases militares en suelo nacional para los aviones americanos al ser preguntada por Europa Press momentos antes de la clausura las jornadas 'Presentación del Estudio: Juventudes, Salud Mental y Entorno Digital en Iberoamérica'.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hablado también sobre esto en Más Vale Tarde, donde ha dejado claro que "España es un país soberano que toma sus propias decisiones en materia de política exterior". "La línea política del Gobierno de coalición progresista es que defendemos el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas y que no participamos en guerras de agresión ilegales", ha dicho tajante Urtasun. Y ha achacado las amenazas a las acostumbradas "bravuconadas del señor Trump".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha replicado, por su parte, que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor". "Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en la red social Bluesky después de que el mandatario norteamericano tachara a España de socio "terrible" y amenaza con cortar toda relación comercial.

Esta es la postura del Gobierno. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado pidiendo respeto para España pero también responsabilizando a Sánchez de todo lo sucedido. Así, ha dicho en su cuenta de X que "España es mucho más que su mal Gobierno". Además, ha asegurado que "la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias".

También le ha mandado un mensaje a Sánchez: "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un 'régimen odioso', según sus propias palabras". Y ha rematado el mensaje diciendo que se compromete a que España vuelva a ocupar su lugar "en el lado de la libertad y frente a los tiranos".

