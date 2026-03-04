Sánchez recupera el lema que movilizó a los votantes de izquierdas contra la guerra de Irak y la foto de las Azores con Aznar, Bush y Blair

El contexto Hace ya 23 años que miles de españoles tomaron las calles con manifestaciones multitudinarias. Gritaban contra el conflicto armado iniciado por Bush hijo y apoyado por Blair y Aznar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revivido el lema "No a la guerra", que resonó hace 23 años contra la intervención en Irak liderada por George Bush, Tony Blair y José María Aznar. Este eslogan, que influyó en el cambio político que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, es ahora utilizado por Sánchez para movilizar a la izquierda ante los próximos comicios de 2027, en respuesta a los recientes bombardeos en Irán. Expertos consideran que Sánchez busca recordar la implicación de España en Irak y oponerse a una nueva guerra, utilizando el lema como un elemento unificador para la izquierda.

Porque este miércoles Sánchez ha dicho en su comparecencia: "No a la guerra" de Irak para aplicarlo ahora a la guerra en Irán, iniciada con los bombardeos de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Hay que recordar que Aznar justificó la entrada al conflicto contra Irak, en el año 2003, por la presencia de unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca descubrieron. Fue entonces cuando la sociedad empezó a pedir cuentas y cuando Aznar dijo aquello de: "Estamos trabajando en ello", con un acento entre castellano e inglés americano.

En respuesta: la calle salió en tromba contra esa decisión. De ahí, el "No a la guerra" dio el salto a la ceremonia de entrega de los Premios Goya. Allí, los actores y cineastas que subían al escenario hicieron suyas y del mundo de la cultura estas cuatro palabras de paz.

Movilizar a la izquierda

23 años después, los expertos y politólogos consideran que Sánchez ha pronunciado el lema con un claro propósito. El de "recuperar y apelar al recuerdo de lo que supuso la implicación de España en la guerra de Irak", explica Toni Aira, profesor de Comunicación Política UPF-BSM. Pero también a "la foto de las Azores", donde Aznar aparecía como el gran aliado y amigo de Bush. Sánchez quiere mostrar al mundo "todo lo contrario".

"Es un momento muy emotivo, de unión. A partir de aquellas protestas se llevó a la izquierda al Gobierno", recuerda Ignacio Jurado, politólogo del CSIC. Y precisamente por ello, creen que puede movilizar al electorado de izquierda. "Ahora mismo, es un tipo de discurso que sirve de argamasa para la izquierda", añade.

Una movilización de la izquierda que podría darse no tanto por estar a favor de Sánchez, sino por valorar a "Sánchez como escudo" que frena lo que no quieren. En este caso, ser arrastrados por Trump a una nueva guerra. Aunque mantenga que es difícil de aventurar si logrará o no este propósito en un momento tan convulso.

