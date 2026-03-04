Gritos de "No a la guerra" durante el acto por el Día Internacional de las Mujeres tras la respuesta de Sánchez a Trump

El contexto Durante una alusión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al "compromiso por la paz" del Gobierno, el auditorio ha comenzado a gritar un lema que Pedro Sánchez ha recuperado como respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, estaba interviniendo durante este acto cuando ha agradecido al presidente del Gobierno su "compromiso feminista, con la paz, con el 'no a la guerra' y con todos los valores y derechos humanos que nos hacen dignos. Te lo agradecemos muy especialmente", ha trasladado Redondo a Sánchez.

En ese momento, el Auditorio --Ana Redondo incluida-- ha comenzado a aplaudir a Sánchez por sus palabras este miércoles desde el Palacio de la Moncloa, que ha sido acompañado por gritos de "No a la guerra" a los que también se ha unido la ministra de Igualdad.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la posición del Ejecutivo respecto a los ataques de Trump a nuestro país, con esas cuatro palabras que movilizaron a la población española contra la entrada de España en la guerra en Irak.

"Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", ha asegurado el presidente del Gobierno, que cree que España no puede ser "cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo a las represalias de alguno".

