El PP pide que Sánchez también comparezca en el Congreso por la tragedia de Urda (Toledo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado en Urda, este miércoles.

Los detalles El PP ha considerado "insuficiente" la comparecencia a petición propia de Óscar Puente y ha reclamado que sea el presidente del Gobierno quien ofrezca explicaciones en el Congreso.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación Permanente del Congreso para que explique la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, que ha dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos. El PP considera insuficiente la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y exige que Sánchez asuma la responsabilidad, ya que fue él quien nombró a Puente y ha liderado una gestión deficiente del sistema ferroviario. El partido busca restaurar la confianza en el sistema ferroviario español, perdida durante el mandato de Sánchez.

El PP ha registrado una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación Permanente del Congreso para que dé explicaciones "urgentes" sobre la tragedia ferroviaria en Urda, según han trasladado fuentes del partido.

Así, han pedido que informe "sobre las causas, consecuencias, actuaciones y responsabilidad del Gobierno" en relación con el terrible accidente ferroviario ocurrido este miércoles, en Urda (Toledo), que ha provocado hasta la fecha decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos.

El PP ha considerado "insuficiente" la comparecencia a petición propia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha reclamado que sea el presidente del Gobierno quien ofrezca explicaciones en el Congreso, después de haber dicho que era "inasumible" que en España se hayan producido dos accidentes con 120 muertos confirmados en menos de nueve meses.

Asimismo, han señalado que "las responsabilidades no terminan en Óscar Puente": "Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario de nuestro país que ha desembocado en múltiples incidencias, incluidos los terribles siniestros ocurridos en Adamuz, Gelida y Urda".

"Las responsabilidades políticas son distintas a las judiciales y son exigibles ética y moralmente, porque la gestión y rigor no se improvisan", han afirmado.

Por ello, han señalado que el PP "quiere devolver a los españoles la confianza en el sistema ferroviario español que tuvieron durante mucho tiempo y que han perdido durante el mandato de Pedro Sánchez", han trasladado en el comunicado.

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