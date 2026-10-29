Ahora

EN DIRECTO

Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

El mantenimiento ferroviario no aumenta al ritmo del número de viajeros: la inversión cae un 28% por pasajero en cinco años

Los detalles Los expertos llevan años denunciando la falta de inversión en mantenimiento ferroviario: "Ha habido un desprecio de las necesidades técnicas de nuestras infraestructuras".

El mantenimiento ferroviario no aumenta al ritmo del número de viajeros: la inversión cae un 28% por pasajero en cinco años
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los expertos llevan años denunciando la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. "Ha habido un desprecio de las necesidades técnicas de nuestras infraestructuras [...] Si no le metes el dinero adecuado, el coche se rompe. Si no voy a la revisión, deja de ir", ha explicado Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Esta falta de mantenimiento, denuncian los sindicatos ferroviarios, nos lleva a los accidentes más graves de nuestra historia. "Fueron debidos a problemas de infraestructuras", ha afirmado Juan Francisco Sánchez, portavoz de CGT, quien ha añadido que "lo de Angrois fue una baliza, lo de Adamuz fue una soldadura en el carril y ahora un sistema LZB que no funcionó".

Mientras, el Gobierno defiende que la inversión ha aumentado en los últimos años, y esto es cierto, aunque muy cogido con pinzas. En 2025, se destinó un 44% más en mantenimiento que en 2019, el año con plena normalidad, prepandemia, antes de que entrasen a operar en España otras compañías como Ouigo o Iryo.

"No hemos parado de crecer, nuestra red es la más grande de Europa [...] Y de golpe la hemos abandonado", ha dicho Aurín. El problema es que la inversión no ha aumentado, ni mucho menos, al ritmo que han crecido los viajeros de alta velocidad. Entre esos mismos años, 2019 y 2025, aumentaron un 99%. Es decir, hay más trenes cada día.

Jordi Valero, maquinista de Renfe jubilado, ha señalado que "el desgaste de la vía está en proporción de las toneladas que circulan por encima y de la velocidad a la que circulan". Esto implica que, en la práctica, la inversión por pasajero ha caído. Concretamente, un 28% en cinco años.

"Sabíamos que había fallado un sistema. Preguntémonos por qué hemos llegado hasta ahí, a lo mejor porque no se ha hecho todo lo que se debiera", ha expresado Pepa Páez, secretaria general del Sector Ferroviario CCOO.

Pero si se siguen mirando los datos, también sorprenden. Porque mientras los pasajeros aumentaban un 99%, la plantilla de Adif solo lo hacía un 11%.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas
  2. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató
  3. Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"
  4. Dos años de la DANA de Valencia: 233 muertos, daños millonarios y una gestión judicializada que acorrala a Mazón
  5. La nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero: serían de "probable origen asiático" y "no se habrían fabricado antes de 2007"
  6. Flávio Bolsonaro se declara "verdadero presidente electo de Brasil" y tacha de "fraude electoral" la victoria de Lula