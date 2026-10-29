El mantenimiento ferroviario no aumenta al ritmo del número de viajeros: la inversión cae un 28% por pasajero en cinco años

Los detalles Los expertos llevan años denunciando la falta de inversión en mantenimiento ferroviario: "Ha habido un desprecio de las necesidades técnicas de nuestras infraestructuras".

Los expertos y sindicatos ferroviarios han criticado la falta de inversión en el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, lo que ha derivado en algunos de los accidentes más graves de la historia reciente. Ramiro Aurín, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y Juan Francisco Sánchez, portavoz de CGT, han señalado deficiencias técnicas como causas principales. Aunque el Gobierno afirma que la inversión ha aumentado, esta no ha sido suficiente para igualar el crecimiento del 99% en viajeros de alta velocidad entre 2019 y 2025. Jordi Valero, exmaquinista de Renfe, destaca que la inversión por pasajero ha caído un 28% en cinco años. Además, mientras los pasajeros crecieron significativamente, la plantilla de Adif solo aumentó un 11%.

Los expertos llevan años denunciando la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. "Ha habido un desprecio de las necesidades técnicas de nuestras infraestructuras [...] Si no le metes el dinero adecuado, el coche se rompe. Si no voy a la revisión, deja de ir", ha explicado Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Esta falta de mantenimiento, denuncian los sindicatos ferroviarios, nos lleva a los accidentes más graves de nuestra historia. "Fueron debidos a problemas de infraestructuras", ha afirmado Juan Francisco Sánchez, portavoz de CGT, quien ha añadido que "lo de Angrois fue una baliza, lo de Adamuz fue una soldadura en el carril y ahora un sistema LZB que no funcionó".

Mientras, el Gobierno defiende que la inversión ha aumentado en los últimos años, y esto es cierto, aunque muy cogido con pinzas. En 2025, se destinó un 44% más en mantenimiento que en 2019, el año con plena normalidad, prepandemia, antes de que entrasen a operar en España otras compañías como Ouigo o Iryo.

"No hemos parado de crecer, nuestra red es la más grande de Europa [...] Y de golpe la hemos abandonado", ha dicho Aurín. El problema es que la inversión no ha aumentado, ni mucho menos, al ritmo que han crecido los viajeros de alta velocidad. Entre esos mismos años, 2019 y 2025, aumentaron un 99%. Es decir, hay más trenes cada día.

Jordi Valero, maquinista de Renfe jubilado, ha señalado que "el desgaste de la vía está en proporción de las toneladas que circulan por encima y de la velocidad a la que circulan". Esto implica que, en la práctica, la inversión por pasajero ha caído. Concretamente, un 28% en cinco años.

"Sabíamos que había fallado un sistema. Preguntémonos por qué hemos llegado hasta ahí, a lo mejor porque no se ha hecho todo lo que se debiera", ha expresado Pepa Páez, secretaria general del Sector Ferroviario CCOO.

Pero si se siguen mirando los datos, también sorprenden. Porque mientras los pasajeros aumentaban un 99%, la plantilla de Adif solo lo hacía un 11%.

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