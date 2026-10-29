Laura Higuera, controladora ferroviaria, carga contra Óscar Puente por "desviar la atención del problema": "Señala directamente con el dedo y se regodea hablando de un fallo humano"

Los detalles La controladora en integrante el sindicato SCF defiede que "los audios no deberían haberse filtrado", ya que "nos dejan desprotegidos y sirven para desviar la atención del problema verdadero".

Horas después del accidente de tren en Urda, donde murieron al menos 70 personas, se filtraron audios entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas implicados. En ellos, se autorizó al maquinista de Renfe a "reanudar con marcha normal" pese a que el Iryo estaba detenido más adelante. Laura Higuera, del Centro de Regulación de Atocha, criticó la filtración de los audios, calificándola de ilegal y desprotegiendo al personal. También criticó al ministro de Transportes, Óscar Puente, por señalar un fallo humano. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados.

Tan solo unas horas después del trágico accidente de tren de Urda (Toedo), en el que al menos 70 personas han muerto, salieron a la luz los audios de las conversciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los dos trenes accidentados. En ellos, se escucha como desde el contorl autorizan al maquinista de Renfe a que "reanude con marcha normal" pese a que unos kilómetros más alante estaba detenido el Iryo.

Laura Higuera, mando intermedio del Centro de Regulación de Atocha y miembro del sindicato SCF, asegura que "los audios no deberían haberse filtrado, nos dejan desprotegidos y sirven para desviar la atención del problema verdadero".

"No voy a entrar en si se actuó mejor o peor, eso lo tendrá que decir la investigación", añade la representante de SCF en la mesa de Más Vale Tarde, donde insiste en que "no debería haberse filtrado nada", puesto que "estos audios se guardan bajo una cadena de custodia".

"Alguien tiene que dar cuenta de esto", sostiene en relación a la filtración de esos audios, algo que, asegura, "no es normal y es ilegal".

Asimismo, carga contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha señalado por calificar como "inexplicable" la decisión del control de retomar la "marcha normal". "Con esas palabras, Óscar Puente señala con el dedo y se regodea hablando de un fallo humano", concluye Laura Higuera.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido