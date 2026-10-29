Puente y su defensa del sistema ferroviario incluso después del accidente de Adamuz: de estar cerca del "riesgo cero" a la tragedia de Toledo

Los detalles Puente ha defendido en reiteradas ocasiones que España cuenta con uno de los "sistemas ferroviarios más seguros". Sin embargo, en apenas nueve meses se han producido dos graves accidentes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destacaba el estado del sistema ferroviario español antes de las tragedias en Adamuz y Gélida, afirmando que el tren vivía su mejor momento en España. A pesar de las críticas por incidencias, defendía la seguridad del sistema y su apreciación por parte de la ciudadanía. Tras los accidentes, continuaba insistiendo en la seguridad del sistema, asegurando que el riesgo era mínimo y que España estaba a la vanguardia en mantenimiento, comparándose con Francia y Alemania. Sin embargo, nueve meses después, una nueva tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, dejó alrededor de 70 muertos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, presumía de sistema ferroviario antes de que se produjese la primera tragedia en Adamuz. "El tren vive en España el mejor momento de su historia", decía en septiembre de 2024.

Además, hablaba de muchos más trenes, destacando que se estaba haciendo una "inversión enorme". El ministro defendía que, a pesar de las múltiples incidencias que ya había, el tren era un medio "cada vez más apreciado por la ciudadanía".

A las críticas sobre el estado de la red ferroviaria, él respondía en 2024 que solo le faltaba "escuchar que con Franco era mejor".

Tiempo después, se produjo el accidente de Adamuz, que calificó como "extraño y anómalo". Días después, vendría el de Gelida, Barcelona. Sin embargo, él seguía insistiendo en que la seguridad estaba fuera de toda duda. "Tenemos uno de los sistemas ferroviarios más seguros del mundo", continuaba defendiendo.

De hecho, insistía en que había muchos sistemas de control, asegurando que estábamos cerca del "riesgo cero".

En enero de este mismo año, aseguraba que la probabilidad de que algo similar volviese a ocurrir era "muy baja", enviando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. "Es improbable", repetía.

"Las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en España son limitadísimas", recalcaba en junio de este año, asegurando que España estaba a la cabeza en mantenimiento.

"España está en cifras de mantenimiento muy similares al entorno con el que debe compararse fundamentalmente, que es con Francia y con Alemania", insistía en julio de este año cuando le reprochaban falta de inversión.

Sin embargo, apenas nueve meses después, España ha vuelto a sufrir otra tragedia ferroviaria que ha dejado alrededor de 70 muertos en Urda, Toledo.

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