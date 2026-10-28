Sánchez desvincula el accidente de Toledo del de Adamuz: "Vamos a llegar hasta el final. No es asumible sufrir dos accidentes así"

Los detalles El presidente del Gobierno ha asegurado que no es admisible que se produzcan dos accidentes ferroviarios de estas dimensiones en un año y que investigarán para llegar "hasta el final". "España está de luto", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el lugar de la tragedia. "Hoy España está de luto", ha comenzado diciendo tras el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo.

"Vamos a llegar al final. Si ha habido negligencias se sabrá. Si ha habido fallos de seguridad, se responderá", ha clamado Sánchez rodeado de autoridades como el presidente manchego Emiliano García Page. Así, Sánchez ha lamentado que se hayan producido dos accidentes ferroviarios trágicos en un mismo año, algo que ha calificado de "inasumible". "No es asumible sufrir dos accidentes así", ha señalado.

Sánchez, que ha anunciado que se han decretado tres días de luto, ha insistido en que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas" y "con total contundencia" para "reconstruir" la confianza en el sistema ferroviario español y garantizar "aún más" la seguridad de los viajeros.

En una comparecencia sin preguntas que se ha extendido poco más de seis minutos, Sánchez ha insistido en que son horas en las que "hay mucho dolor". "Desde el Gobierno de España nuestra principal prioridad son las víctimas, son sus familiares. Es el encontrar, ojalá, al mayor número de personas vivas", ha señalado.

Así, ha querido subrayar el servicio público y la extraordinaria profesionalidad de quienes han trabajado este miércoles en la tragedia.

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