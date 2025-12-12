El PP solicita un Pleno extraordinario para pedir explicaciones a Sánchez ante el estallido de casos de corrupción y acoso en el PSOE

Los detalles El líder del PP solicita una sesión "extraordinaria y urgente" y argumenta que "España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Sánchez se encierra en la Moncloa".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado un Pleno extraordinario en el Congreso tras la ausencia de Pedro Sánchez en la última sesión de control. Feijóo critica que España no puede lidiar con casos de corrupción y detenciones de dirigentes socialistas mientras Sánchez permanece en la Moncloa y no comparece en el Congreso hasta febrero. En las últimas semanas, figuras como Ábalos y Koldo han sido procesadas, y han surgido denuncias de acoso sexual contra exasesores del Gobierno. A pesar de la crisis, Moncloa y el PSOE descartan un adelanto electoral y mantienen su hoja de ruta.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que solicitará a la mesa del Congreso de los Diputados la celebración de un Pleno extraordinario y con carácter de urgencia la próxima semana tras la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del pasado miércoles.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha asegurado Feijóo a través de su cuenta en la red social X para justificar la petición de este pleno "extraordinario y urgente".

"Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", ha reclamado el líder de la oposición tras dos semanas fatídicas para el Ejecutivo en los queÁbalos y Koldo irán a juicio: el Supremo confirma su procesamiento por la causa de las mascarillasy ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

Asimismo, el estallido de denuncias por acoso sexual ha salpicado a Paco Salazar, exasesor de Moncloa, y José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo. "En este contexto es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha concluido Feijóo.

Moncloa mantiene su hoja de ruta

Pese a que los casos de corrupción y las denuncias de acoso no hacen más que desestabilizar al Gobierno, desde Moncloa descartan plantear un adelanto electoral, según confirman fuentes consultadas por laSexta. También muestran su rechazo a esta sesión plenaria reclamada por el PP: "Feijóo debería saber que los plenos fuera de periodo de sesiones los convoca el Gobierno, 176 diputados o la Diputación Permanente, que convoca la presidenta. Esta Diputación Permanente se convocará en enero". "Si la semana que viene no hay Pleno, es porque el PP convocó elecciones en Extremadura y obligó a retirarlo del calendario", añaden esas mismas fuentes.

Del mismo modo, fuentes del PSOE han asegurado a laSexta que Pedro Sánchez va a mantener su hoja de ruta, que el partido aguanta y que ahora no hay ningún motivo para que se produzca ese adelanto electoral. Han afirmado que, aunque el PP tiene muchas prisas por que haya elecciones, esas no son sus prisas y no se va a producir.

