Sánchez no acude al Congreso en plena oleada de detenciones que salpican al PSOE

¿Qué ha pasado? El PSOE ha pedido el voto telemático del presidente en las votaciones de la jornada. Desde Moncloa alegan que tiene una conferencia de la coalición de voluntarios por Ucrania a las 16:45.

Pedro Sánchez no asistió a la sesión del Congreso de los Diputados, optando por el voto telemático, debido a su participación en una conferencia sobre Ucrania convocada por Francia. El PP criticó al presidente, acusándolo de evitar el Congreso tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández, exmilitante socialista y exdirector comercial de Sevinabar, respectivamente. Ambos están implicados en una investigación por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, vinculados a contratos públicos sospechosos. La operación judicial incluye 19 registros en varias provincias y los detenidos comparecerán ante el juez el 13 de diciembre.

Pedro Sánchez no acude a la sesión del Congreso de los Diputados. Así lo han decidido desde Moncloa, pidiendo por ello el voto telemático en las votaciones a realizar a lo largo de la jornada. El motivo que dan los socialistas es que a las 16:45 tiene que participar en la conferencia de la coalición de voluntarios por Ucrania convocada por Francia al mediodía.

El PP, ante esta situación, ha acusado al presidente del Gobierno de esconderse y de no querer ir al Congreso después de la detención de Leire Díez.

De quien fuese militante socialista y, también, de Vicente Fernández. Los dos han pasado en la comisaría de Tres Cantos en Madrid y habrían trabajando juntos en una empresa de suministro de uranio perteneciente a la SEPI.

Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como director comercial de Sevinabar, la empresa del ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y de Antxon Alonso, también detenido dentro de la misma operación de la UCO en Bizkaia en la que se a restó a Díez y al expresidente de la SEPI por contratos públicos bajo sospecha.

Los delitos que se investigan son los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Fuentes jurídicas han confirmado a laSexta que en la operación se han puesto en marcha 19 registros en provincias como Madrid, Sevilla y Zaragoza, algunos de los cuales siguen en marcha. Estos registros, según cuenta Europa Press, están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.

También se ha conocido que los tres detenidos van a pasar a disposición judicial este sábado 13 de diciembre a las 10:00.

"Al PSOE no le quedarán ni las raspas"

Mientras que los socialistas han tratado de desvincularse de todo afirmando que Díez ya no pertenece al partido, en el PP han afirmado que al ritmo de "escándalos actual" al PSOE "no le va a quedar ni las raspas". "Probablemente las cárceles se queden pequeñas", ha expresado Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso, sobre las detenciones que afectan a socialistas o a exsocialistas.

Según ha afirmado en los pasillos del Congreso, lo que se está viviendo en el PSOE es "absolutamente dantesco". Ha recordado, además, que Díez es la mujer socialista "que nadie conocía pero que se reunía con todo el mundo".

La portavoz también se ha referido a la detención de Vicente Fernández, a quien ha calificado como "mano derecha" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tanto en Andalucía como en Madrid.

