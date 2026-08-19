De la petición de calma a la amenaza de acudir a los tribunales: el cambio de discurso de Vivas en Ceuta

Los detalles El presidente ceutí ha ido elevando el tono respecto a la crisis migratoria en Ceuta según pasaban los días y las semanas.

El Partido Popular y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, coinciden en que no debe haber asilo para los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio. Vivas, inicialmente calmado, ha incrementado sus críticas, amenazando con acciones legales si no se resuelve la situación. Acusa al Gobierno central de no estar "a la altura" y de maquillar cifras, mientras culpa a Marruecos de ser un "país no fiable". La tensión aumentó con el anuncio de nuevos emplazamientos para migrantes, y Vivas cuestiona la falta de celeridad en la tramitación de devoluciones.

El PP lo tiene claro. No hay asilo para los migrantes que aún quedan en suelo ceutí tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. A ese mensaje de los populares, a ese "que se vayan cuanto antes", ha ido adaptándose también en los últimos días el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha ido elevando el tono según pasaban los días y las semanas. De la petición de calma de los primeros momentos a la amenaza de acudir a los tribunales si no se resuelve la situación.

Desde el primer día, el presidente de Ceuta advertía. Antes de la entrada masiva de migrantes, él avisó a Moncloa de un aumento del flujo migratorio. "Llamé a la secretaria de Estado y me dijo que era lo de todos los veranos", aseguró.

Juan Jesús Vivas ponía el foco y culpabilizaba a Marruecos, de quien decía que no es "un país fiable". Frente a un Gobierno central que aseguraba que estaba colaborando.

Pasaban las horas y el Gobierno anunciaba la vuelta de la mayoría de migrantes. Quedaban 2.000, decía Marlaska. Pero Vivas acusaba al Gobierno de maquillar los datos. "A nosotros no salen 8.000", indicó el presidente ceutí.

Así, Vivas denunciaba un abandono del Gobierno central. Aseguraba que el Ejecutivo no había estado "a la altura" debido a su "respuesta tardía e insuficiente".

Y frente a lo que decía el Gobierno. "A mí también me duele ver llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados", aseguró la ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes.

Ante esto, Vivas señaló que la ministra tuvo un comportamiento "absolutamente incorrecto" en Ceuta. La tensión iba aumentando. Y Vivas no descartaba recurrir a los tribunales en 30 días.

Una tensión que este martes se disparó más cuando el Gobierno anunció cuatro nuevos emplazamientos para acoger a migrantes. "¿Por qué no se pone el mismo empeño que poner campamentos en tramitar los expedientes de devolución?", se preguntaba Vivas. Así, el presidente ceutí sigue manteniendo que el Gobierno no actúa como debería.

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