El PP carga contra el Gobierno por Ceuta e insiste en la devolución de los menores: "Es la solución más fácil"

Los detalles La ley impide devolver a los menores migrantes sin practicar un expediente administrativo y el Ejecutivo asegura que "tenemos que cumplir el pacto de migración y asilo".

El Partido Popular (PP) critica el plan del Gobierno de trasladar a 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península, a pesar del apoyo del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el vicesecretario general de Política Autonómica, Elías Bendodo, abogan por la devolución de los migrantes a Marruecos, respaldados por declaraciones de la Comisión Europea. Sin embargo, el Gobierno defiende su compromiso con los tratados internacionales y el pacto de migración y asilo. El magistrado Joaquim Bosch destaca que el pacto europeo no elimina la necesidad de un expediente administrativo. laSexta informa sobre esta controversia.

El Partido Popular cuestiona el plan del Gobierno de trasladar a 500 niñas migrantes desde Ceuta hasta la Península. El plan de choque, coordinado entre el Ministerio de Juventud e Infancia y la ciudad autónoma, cuenta con el respaldo del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Sin embargo, su propio partido lo rechaza.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha insistido este miércoles en la devolución a Marruecos de todos los migrantes que siguen en Ceuta 20 días después de su entrada. "El propio Marruecos ha pedido que retornen, es la solución más fácil. ¿Qué problema hay?", ha cuestionado.

Una postura también defendida por el vicesecretario general de Política Autonómica, Elías Bendodo, que ha recalcado que "todos los que han entrado ilegalmente tienen que irse legalmente, sean menores o adultos".

Para ello se apoya en las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha defendido en que "hay previsiones sobre el retorno de migrantes ilegales, incluyendo los menores no acompañados". "Si tenían alguna duda en el Gobierno sobre cuál era la posición de Europa, ya no tienen ninguna, y las leyes europeas contemplan el retorno", defiende la vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Pese a las críticas del PP, el Gobierno sostiene que respetará escrupulosamente los tratados internacionales. "Tenemos que cumplir el pacto de migración y asilo, y eso es lo que hace este país", ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Al respecto, el magistrado Joaquim Bosch expone que "el pacto europeo lo que ha hecho es acelerar los trámites y dificultar la concesión del asilo, pero ningún caso eliminando la necesidad de practicar un expediente administrativo". Un procedimiento que el Gobierno, pese a las críticas de la derecha, está decidido a respetar escrupulosamente.

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