El Gobierno anuncia cuatro nuevos espacios para atender a 1.500 migrantes en Ceuta pese a necesitarse más de 4.000 plazas

El contexto El Ejecutivo ha anunciado que se van a desplegar "varios dispositivos de atención humanitaria, de carácter temporal y extraordinaria" para 1.500 personas. Según Marlaska, aún quedan 5.000 migrantes en Ceuta.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo va a organizar unos dispositivos de ayuda humanitaria para atender a los migrantes que aún quedan en Ceuta desde la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio.

Según ha asegurado la ministra, se van a desplegar "varios dispositivos de atención humanitaria, de carácter temporal y extraordinaria". Los espacios escogidos serán el parking del embolsamiento de la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del guano.

En estos lugares habrá espacio para 1.500 nuevas plazas. Una cifra insuficiente ya que se necesitarían más de 4.000. Según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quedarían 5.000 migrantes en la ciudad autónoma. Es más, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, habla de 8.000 personas.

Noticia en ampliación...

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido