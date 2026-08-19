El PP reprobará a Marlaska, Albares, Robles, García y Redondo en el Senado por la crisis en Ceuta

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García Rodríguez, en una imagen de archivo.

El contexto En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.

El Partido Popular (PP) ha anunciado que registrará cinco solicitudes de reprobación de ministros en el Senado para ser aprobadas en el primer pleno de septiembre, debido a la crisis de Ceuta y la falta de explicaciones del Gobierno. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha criticado la ausencia de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa en las comisiones parlamentarias. Además, el PP reprobará a las ministras de Sanidad e Igualdad por la gestión en Ceuta. Según García, el Gobierno ha mostrado "rebeldía democrática" al evitar el control parlamentario del Senado, donde el PP tiene mayoría. Las votaciones se realizarán el 9 de septiembre.

El PP ha anunciado este miércoles que va a registrar en el Senado cinco solicitudes de reprobación de ministros para que sean aprobadas en el primer pleno de septiembre, motivadas por la crisis de Ceuta y el "desplante" del Gobierno a la Cámara Alta para dar explicaciones.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lo ha anunciado en una rueda de prensa tras la ausencia en los días anteriores de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a las comisiones parlamentarias a las que estaban convocados.

A esos tres ministros, el PP suma en sus reprobaciones a las titulares de Sanidad e Igualdad; la primera, Mónica García, por el "colapso sanitario" ceutí y la segunda, Ana Redondo, porque "no ha pisado Ceuta" pese a que, según ha dicho García, "las agresiones sexuales se han multiplicado", ya que en dos semanas se han incoado nueve diligencias previas cuando, de media, son dos al mes. Ha añadido que la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio en Ceuta supuso "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España", que "merece el reproche político más contundente que esta Cámara puede dar".

Según la portavoz parlamentaria del PP, "mientras miles de inmigrantes deambulan por las calles" de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbado en la hamaca, de vacaciones".

Sobre la "vergüenza" de las "sillas vacías" de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles en sus citas en el Senado, Alicia García ha considerado que supone "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario". A su juicio, más que elegir dar explicaciones en el Congreso -donde están citados la semana próxima- lo que deciden es "escaparse" de la cámara en la que el PP tiene mayoría, porque hacen "control de daños" en vez de transparencia.

"Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla", ha ahondado. Además de por el "plantón" al Senado, según García, Marlaska merece la reprobación por no haber reforzado la frontera "pese a los avisos de lo que iba a ocurrir"; Albares por no haber explicado aún qué ha negociado con Marruecos, y Robles por rectificar su intención de comparecer por órdenes de Moncloa.

Las reprobaciones se votarán en el pleno, previsiblemente, el miércoles 9 de septiembre. En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.

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