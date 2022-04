El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sido este miércoles el gran protagonista del día. Por primera vez desde que se filtraran sus conversaciones telefónicas con Gerard Piqué para abordar la operación de traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, los polémicos detalles del contrato y las comisiones millonarias adheridas al mismo, el máximo dirigente de la RFEF ha dado la cara ante los medios de comunicación para detallar la controversia surgida por este acuerdo.

Así, se ha celebrado una rueda de prensa en la que Rubiales ha defendido en todo momento su gestión, la de su equipo, la de la Federación y la de Piqué en una operación que ha calificado de "magnífica" y necesaria para la evolución del fútbol español en todo el mundo. Durante su intervención, no obstante, el presidente de laReal Federación Española de Fútbol ha dejado una serie de frases de lo más llamativas, tanto por su formulación como por su dirección. Las recogemos aquí:

1. "Habitualmente camino con una gorra y estos días me la he quitado para que todo el mundo me vea la cara. Porque no tengo nada de lo que avergonzarme".

2. "Ni la RFEF ni su presidente se han llevado nada, hemos actuado con total honradez y con una magnífica gestión".

3. "Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales".

4. "Deberíais sentiros orgullosos de que se haya creado una liga femenina gracias a la RFEF. Antes de ir nosotros no había ni baños para las mujeres en los campos de fútbol de Arabia Saudí. Con nosotros entraron en igualdad y sentándose donde querían, no en una esquina apartadas".

5. "Soy un poco diferente al resto: yo no tomo alcohol ni fumo, pero no puedo garantizar que mañana no me metan un saco de cocaína en el maletero".

6. "Mi hermana me partió las piernas de arriba a abajo cuando tenía un mes porque cayó encima mía. Mi padre me llevó al médico y este le dijo a mi padre que yo iba a ser todo menos futbolista. Yo soy un luchador".

7. "Esto es una mafia, no creo que llegue el punto de que me encuentren 'tirao' en una cuneta con un disparo en la nuca. Pero ¿si me han hecho esto con el móvil, por qué no le van a meter cosas? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero? Me siento violado en mis derechos".

8. "Hasta la manera en que os han pasado la información, una voz encriptada. Es todo muy mafioso. Cuando hay una mafia detrás tengo miedo porque tengo una familia. Me considero un hombre valiente y sabía que me atacarían poderosos. Pero esto sobrepasa límites".