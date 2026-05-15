Ayuso vuelve a la carga contra Sheinbaum y la reta a explicar "qué hay bajo la calle Guatemala 24": "Pregúntenle"

¿Qué ha dicho? La madrileña tiene el foco puesto en la dirigente azteca. "A lo mejor habría que empezar a pedir disculpas por tanta mentira", ha dicho, mientras afirma que su gobierno ha defendido "la verdad y la historia de todos".

Isabel Díaz Ayuso ha intensificado sus críticas hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tras su reciente visita al país. Ayuso ha desafiado a Sheinbaum a explicar qué se encuentra bajo la calle Guatemala 24 en Ciudad de México, aludiendo a un pasado que, según ella, debería ser reconocido. Este emplazamiento alberga el Huei Tzompantli, una torre circular de cráneos humanos, un hallazgo arqueológico significativo. Ayuso también ha criticado a Más Madrid, acusándolos de prácticas similares a las de sus "narcoamigos", como el revisionismo histórico y la creación de divisiones sociales. Además, ha cuestionado el financiamiento de su viaje a México.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a la carga contra Claudia Sheinbaum. Ha vuelto al ataque contra la presidenta de México. La 'popular', que estuvo diez días en el país azteca y que en la mitad de los mismos no tenía agenda, le ha lanzado un reto a la dirigente de la nación centroamericana después de una travesía tras la que ha afirmado incluso que el Gobierno de España de ponerla "en peligro".

Ahora, de nuevo ha dirigido su mirada hacia Sheinbaum. Mientras sigue sin estar claro cómo se pagó el viaje, Ayuso ha retado a la presidenta mexicana a explicar "qué hay bajo tierra en la calle Guatemala 24, en Ciudad de México".

"Pregúntenle. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno porque es la verdad y la historia de todos. Pregunten qué hay debajo y por qué no lo abre al público", ha insistido.

Porque Ayuso ha fijado su mirada en la calle Guatemala 24: "A lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza. Es lo que hace siempre el comunismo".

"Para crear dependencia, agravio, que la gente esté podrida y que sienta desconfianza y emociones negativas. Que no tengan ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad", ha afirmado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, además, ha puesto el foco en Más Madrid y en las prácticas que, dice, comparte con sus "narcoamigos": "Operan de la misma manera para promover el lawfare, para perseguir jueces, para acosar al adversario y para crear mafias que extorsionen a comerciantes y a empresarios".

"O cómo hacen revisionismo de la historia, tratando de crear bandos. Hablando de muertos. Da igual que haya sido hace un siglo o hace cinco", ha expuesto la presidenta.

¿Qué hay bajo Guatemala 24?

¿Y qué hay bajo la calle Guatemala 24? Uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes del siglo XXI, según informa el Gobierno de México. El mismo consta de un descubrimiento de una torre circular de cráneos humanos, de 4,7 metros de diámetro y 1,8 metros de altura, que corresponde a una de las dos que describió Andrés de Tapia en el siglo XVI.

Se trata del Huei Tzompantli, del que el arqueólogo Raúl Barrera dice que es "fundamental porque tan solo se conocía a través de crónicas": "Encontrar una torre circular de cráneos humanos fue impactante".

La expresión 'Tzompantili' describe una estructura de madera en la que se ensartaban cráneos humanos alineados de forma horizontal. La diferencia, en ese sentido, está en las cifras, con De Tapia hablando de 136.000 cabezas y la arqueología documentando cientos.

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