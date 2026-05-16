¿MadRing, sin coste para los madrileños? La realidad de la nueva pista del GP de España que contradice a Ayuso y a Almeida

Los detalles A pesar de que ambos dijeron que no iba a costar ni un euro de dinero público, IFEMA, que se financia en su mayoría gracias al Ayuntamiento y a la Comunidad, ha aportado 130 millones tan solo para adaptar su entorno al circuito.

El 13 de septiembre de 2026, el Mundial de Fórmula 1 regresará a Madrid con el Gran Premio de España, un evento que ha generado gran expectación y controversia por su financiación. Carlos Sainz ha desvelado los secretos del nuevo trazado, destacando puntos clave como la curva 1 y el túnel. Aunque se prometió que no habría dinero público involucrado, IFEMA ha invertido más de 130 millones de euros, financiados mayoritariamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. A pesar de las críticas, se espera que la F1 genere más de 450 millones de euros anuales y 10.000 empleos.

El 13 de septiembre de 2026. Es el día marcado en rojo en el calendario del Mundial de Fórmula 1. Es el día señalado para que el Gran Circo regrese a Madrid. Para que vuelva, tras muchísimos años de ausencia, a la capital. Para que se apague el semáforo en el Gran Premio de España y dé inicio una carrera que promete mucho y que ha generado tanta expectación como dudas por el origen del dinero. Por quién o qué ha pagado una pista de la que en su día se dijo que no iba a tener ni un euro público.

Un trazado que, por cierto, ya se ha visto. Ha sido gracias a Carlos Sainz, que ha dado una vuelta completa al asfalto madrileño desvelando todas las claves. Ha sido a bordo de un cochazo de alta gama, pero bien sirve para descubrir los secretos de una pista que tendrá varios puntos a tener en cuenta.

El primero, nada más empezar. "Llegamos a la curva 1, en tercera. Es el primer punto de frenada y de adelantamiento. Me gusta mucho", afirma el piloto de Williams mientras prosigue en su explicación: "Luego, un kilómetro a fondo. Es una recta muy larga en la que nos pondremos a 320 o a 330 kilómetros por hora".

Posteriormente, una "curva cerrada que será como un embudo" y que servirá como otro punto de adelantamiento. "Llegamos al túnel y a la subida. Es completamente ciega. Es la leche. Todo se abre y hay más espacio. Vamos a disfrutar de la F1 a tope", explica.

Y, por fin, la Monumental: "Entraremos a fondo, levantamos a la mitad para que agarre el tren delantero. Me ha impresionado el cambio de rasante. No solo tiene peralte sino que es ciega, es un buen cóctel. De Madrid al cielo".

¿Y el dinero?

Así es la pista. Así será la pista de la que se saben ya todos sus secretos y misterios gracias a Carlos Sainz. Al menos, eso sí, en cuanto al trazado en sí y a la competición deportiva, porque en cuanto a la financiación la cosa es bien diferente.

Porque ese montaje de película para promocionar MadRing que Ayuso ha usado, la pista que rodea IFEMA parte de una inversión millonaria de la que tanto Almeida como la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraron que no tendría dinero público.

Sin embargo, la realidad es bien diferente aunque le molesta a Ayuso. Porque IFEMA, financiado en su mayoría con dinero del Ayuntamiento y de la Comunidad, ha puesto más de 130 millones solo para adaptar su entorno al circuito.

"La financiación de IFEMA viene de ser ese pulmón económico que tanto dinero trae a Madrid", ha afirmado Ayuso para justificar el asunto.

Y sí, parece que eso lo tienen claro. Parece que tienen más que claro la enorme cantidad de dinero que va a dejar la F1 en Madrid, con "más de 450 millones cada año y 10.000 puestos de trabajo", según la presidenta 'popular'.

MadRing, gran inversión

Hasta que eso llegue, lo que MadRing ha traído es una gran inversión tanto en su construcción como en actos y promociones. Con, incluso, carreras entre excavadoras para anunciar el comienzo de las obras.

Hasta Sergio Pérez, piloto de Cadillac, se puso a hacer derrapes en la Cibeles para trasladar la F1 a Madrid con, eso sí, ciertos 'megaeventos' cancelados como ese scalextric gigante que se iba a instalar en Sol.

Cosas que se van sumando y que han aumentado la cuenta pública de un proyecto... que no iba a costar ni un euro a la ciudadanía.

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