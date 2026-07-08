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La nueva 'guerra' de Feijóo

Pepe Álvarez (UGT) responde a Feijóo tras su ataque contra las bajas: "Quizá es mejor que no nos llame. Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando"

¿Qué ha dicho? El secretario general de UGT asegura que las cifras de absentismo laboral "son mínimas" y recuerda que en el caso de las bajas médicas lo que puede haber es "un problema de salud" y no de las bajas como tal.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de la puesta en marcha del fondo sindical de solidaridad en Madrid El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de la puesta en marcha del fondo sindical de solidaridad en MadridAgencia EFE
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No hay un problema ni con el absentismo laboral ni con las bajas médicas en España. Es la postura que defiende el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que critica las palabras de Alberto Núñez Feijóo de este martes, cuando se refirió al absentismo como un "cáncer" y propuso que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo.

En una entrevista en la Cadena Ser, Álvarez recuerda que, de existir un problema, lo hay "de salud, no de bajas médicas". Además, señala que las cifras de absentismo "son mínimas". "Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café o con debates más o menos indocumentados", critica el líder sindical.

Preguntado por la afirmación de Feijóo al prometer una reforma laboral "con o sin acuerdo" con los sindicatos, Álvarez recuerda a Mariano Rajoy y la bajada en las prestaciones por desempleo en 2012, cuando "no consultó ni con las organizaciones sindicales ni empresariales". "Quizá mejor que no nos llame, como hizo Rajoy en su momento", asegura.

Feijóo tira de economía ultra y carga contra las bajas: tacha de "cáncer" el absentismo y promete una reforma laboral con o sin sindicatos
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"Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando. Mira, si hay acuerdo bien, si no hay acuerdo, yo tiro por la calle de en medio. No me parece razonable, no me parece justo con los miles y miles de personas que están en listas de espera, que no pueden ser atendidos por los servicios públicos porque no tienen suficientes medios para poder hacerlo y ahí el señor Feijóo podría enviar un recadito a sus comunidades autónomas, que son las responsables en último término de la salud", opina Álvarez.

Para el líder de UGT, está "claro a qué onda se ha sumado Feijóo" y pide respeto a las personas enfermas. "En las empresas que tienen complemento de los períodos de incapacidad laboral, el tiempo de baja es muy inferior", señala.

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