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Caso novio Ayuso

La Fiscalía recurre ante la Audiencia para que la UCO pueda analizar también la información tributaria del novio de Ayuso

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía recoge un oficio de la UCO en el que se destaca que "no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado".

Imagen de archvo de Alberto González Amador. Imagen de archvo de Alberto González Amador.Agencia EFE
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La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid el auto por el que el juez Antonio Viejo pidió la información bancaria sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que se amplíe a su información tributaria y de la Seguridad Social, al entender que estas últimas son "menos invasivas".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía recoge un oficio de la UCO en el que se destaca que "no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado".

Así, explica la unidad investigadora (el Grupo de Delincuencia Económica 3 del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO) que "se considera de gran relevancia el contar con la información tributaria que pudiera aportar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -en adelante AEAT- sobre las diferentes personas físicas y jurídicas que participarían en los hechos investigados".

A su juicio, para llevar a cabo un análisis de la operativa económica resulta "indispensable contar con ambas vertientes de una misma información: bancaria y tributaria", ya que se trata de "informaciones complementarias, cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos".

"En definitiva -añade la UCO- para tener un enfoque holístico y contextualizado de las diferentes transacciones, se estima fundamental contar con la información que pudiera aportar la AEAT al respecto. No cabe, a nuestro parecer, requerir a la unidad investigadora un mayor detalle de su método de trabajo, por cuanto, como es conocido, los métodos de investigación policial han de mantenerse reservados, so pena de perder eficacia".

Añade el Ministerio Público que diferir a un momento posterior el requerimiento de información a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social (información que ya se sabe que va a ser necesaria, porque así lo ha puesto de manifiesto la unidad policial investigadora especializada) genera "un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento".

El auto que dictó el pasado 10 de junio el juez Antonio Viejo autoriza a reclamar a 16 entidades bancarias diferentes los movimientos de las cuentas de Alberto González Amador y el resto de investigados desde 2014 hasta hoy.

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