Mónica García responde a Feijóo: "Igual podemos empezar a plantear qué es lo que hace enfermar a nuestra sociedad"

La ministra de Sanidad ha conectado este martes con Más Vale Tarde y, entre otras cuestiones, ha valorado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral.

Alberto Núñez Feijóo ha hecho unas polémicas declaraciones sobre el absentismo laboral. El líder del Partido Popular ha relacionado el absentismo laboral con el fraude. Este además ha señalado que el absentismo laboral "es un cáncer" y, además, ha sugerido que una persona, por estar de baja, cobre menos. Más Vale Tarde ha preguntado a Mónica García su opinión sobre dichas afirmaciones.

La ministra de Sanidad considera esas afirmaciones del líder de la oposición "desafortunadas". "Detrás de cada baja hay un facultativo y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos", expone. García indica que, si Feijóo habla de fraude, "está hablando de fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas".

García expone que, si hay un millón de personas de baja, "igual podemos empezar a plantear qué es lo que está haciendo enfermar a nuestra sociedad". La ministra pone como ejemplo que, en relación con la salud mental, está siendo determinante la vivienda.

"El 40% de las familias y las personas dicen que viven con angustia el acceso a la vivienda y que eso les está desarrollando determinados trastornos ansioso-depresivos", indica. "El señor Feijóo no solamente está errado en la manera de hacer el diagnóstico, sino que, además, el tratamiento que propone también es errado", reflexiona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido