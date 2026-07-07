Un sistema sanitario colapsado, salud mental como motivo y precariedad laboral: radiografía de las bajas que Feijóo confunde con absentismo

El contexto El presidente del Partido Popular (PP) ha asegurado este martes que los trabajadores de baja laboral tendrían que notarlo todavía más en la nómina.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha considerado durante la tarde de este martes que, ante la gran cantidad de bajas laborales en el país, es necesario recortar sueldo y prestaciones a los trabajadores que gocen de una. Una solución mucho más sencilla que buscar los motivos de esos indicadores.

Como lo es también encontrar datos específicos, como que son 1,6 millones las personas que faltan cada día al trabajo. De ellos, 1,2 son bajas médicas, es decir, justificadas y no absentismo. En definitiva, un derecho de los trabajadores, así como una falta de respeto para los profesionales

Precisamente, muchas de ellas derivan de la enorme presión asistencial del sistema sanitario, pues hay retrasos en las pruebas, en las citas y listas de espera larguísimas que hacen que las bajas se alarguen mucho. De hecho, las bajas por salud mental son las que más están aumentando, mientras que estas, a su vez, vienen de las condiciones laborales.

La precariedad que lleva a la baja

En este sentido, cabe destacar que el mayor porcentaje de bajas por salud mental está en el comercio, la hostelería, el sector sanitario y la educación. Todos unos sectores donde sus trabajadores denuncian constantemente las malas condiciones en términos de salarios o conciliación.

Una precariedad como base que se ha estudiado en Europa. Hay un Dictamen del Comité Económico y Social que dice que el alto nivel de inseguridad laboral percibida que caracteriza el trabajo precario aumenta en un 61% las posibilidades de padecer depresión, en un 77% las de desarrollar ansiedad y en un 51% las de suicidio.

¿Dónde está el fraude?

Una vez conocidas las polémicas declaraciones de Feijóo, las críticas han estallado desde el Gobierno, así como las réplicas desde el PP que hablan de que ellos critican a los "jetas". De hecho, el dato que dan siempre en el marco de esta acusación es que la mayoría de las bajas que se investigan son un fraude.

¿El problema en esta afirmación? Que la mayoría de las bajas no se investigan. En general, las empresas pagan a detectives que tienen muchas sospechas de un trabajador en concreto y en algunos hay fraude.

Si vamos a los datos, de nuevo, las bajas de menos de 15 días son el 73% del total, mientras que las que llegan a los 12 meses suponen el 1,8%. Es decir, la mayoría de la gente se pone mala, se cura y vuelve.

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