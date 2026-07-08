Moncloa reacciona al nuevo ataque de Trump: "Mantenemos una magnífica relación con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie"

El contexto El presidente de EEUU ha anunciado que ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspendiera todo el comercio con España, calificando a Madrid de "socio pésimo" en la OTAN.

Donald Trump ha intensificado su amenaza a España al ordenar la suspensión del comercio bilateral, una medida que el Gobierno español ha recibido con "tranquilidad" y "normalidad". Desde Moncloa destacan la "magnífica relación" social, cultural y económica con Estados Unidos, enfatizando que no desean que esto cambie. Además, recuerdan que Estados Unidos tiene un superávit comercial con España, beneficiándose más de la relación. Subrayan que los vínculos económicos son obra de empresas privadas, no de gobiernos, y que la relación es "beneficiosa" para ambos países. Trump ha criticado a España por ser un "socio terrible en la OTAN" al no aumentar su gasto en defensa, calificándola de "causa perdida".

Donald Trump ha llevado un paso más allá su amenaza a España anunciando que ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspendiera todo el comercio entre ambos países. Una noticia que desde Moncloa han asegurado que reciben "con tranquilidad" y "normalidad".

De esta forma, han asegurado que España mantiene una "magnífica relación" social, cultura y económica con EEUU, dejando claro que su intención no es "que eso cambie".

Un momento que han aprovechado para recordar que Estados Unidos tiene un superávit comercial con España, es decir, que ellos "se benefician más de esa relación".

Además, han destacado que la Unión Europea es una "unión comercial que no puede singularizarse", como ya han subrayado en varias ocasiones desde la propia Comisión.

Por último, han subrayado que los vínculos económicos los tejen las empresas privadas y no los gobiernos. Por tanto, han insistido en que la relación bilateral entre EEUU y España es "beneficiosa" para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa.

Unas declaraciones que se producen después de que Trump haya cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

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