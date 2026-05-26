Illa, tajante sobre Zapatero: "Yo no le he visto con ostras y champán. Son otras personas las que lo han hecho"

¿Qué ha dicho? El president de la Generalitat ha insistido en que él sigue "confiando" en Zapatero tras hacerse público el sumario del caso Plus Ultra. "Reclamo respeto a su honorabilidad", ha señalado.

Salvador Illa ha defendido a José Luis Rodríguez Zapatero tras los nuevos detalles del caso Plus Ultra, subrayando la importancia de la presunción de inocencia. Illa ha reaccionado a las fotos de los dueños de Plus Ultra celebrando el rescate de la compañía, aclarando que no ha visto a Zapatero en tales situaciones y que otros deben explicar su comportamiento. Destacó que Zapatero ha sido criticado por sus posturas políticas, pero Illa mantiene su respeto por la Justicia y la admiración por los avances sociales logrados durante su gobierno. Reiteró la importancia del Estado de derecho y la presunción de inocencia.

Salvador Illa ha seguido defendido a José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse más detalles sobre el sumario del caso Plus Ultra. El president de la Generalitat ha indicado que cree que hay personas que "prejuzgan con demasiada ligereza", recordando la presunción de inocencia.

En cuanto a las fotografías que han salido a la luz de los dueños de Plus Ultra celebrando el rescate de la compañía una semana antes de que se produjese, el socialista ha reaccionado dejando claro que él no ha visto a Zapatero "con ostras y champán". "Son otras personas las que lo han hecho", ha destacado, dejando claro que tendrán que ser ellas las que expliquen este comportamiento que él "ni aprueba ni comparte".

Un momento que ha aprovechado para insistir en que hay que ceñir cada cuestión "a cada persona en concreto".

Sobre la figura de Zapatero, Illa ha destacado que es alguien que lleva señalado desde hace mucho tiempo. "Esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, sin niguna duda", ha asegurado, indicando que decir esto no va en detrimento de su respeto por la Justicia.

De esta forma, ha explicado que él está de acuerdo en que el expresidente del Gobierno debe dar explicaciones sobre todo lo que se está conociendo del caso. Sin embargo, ha reclamado "respeto a su honorabilidad", recordado todos los avances sociales que se produjeron durante su legislatura. "Sigo manteniendo mi admiración por lo que hizo en su Gobierno", ha reconocido.

"Estamos hablando de la misma persona", ha recalcado, indicando que esto no es "la selva" y debemos confiar en el "Estado de derecho y la presunción de inocencia".

En cuanto a las siglas del partido, ha asegurado que esto a los socialistas "ni les dobla ni se rinden", indicando que siguen trabajando por "causas que son justas".

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