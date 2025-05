Page denuncia el "tono insultón" de Díez contra él y advierte a Ferraz: "Estamos hablando de un tipo de actitudes para echarse a temblar"

Los audios, y maniobras que se desvelan de ellos, de la que muchos ya califican como "fontanera del PSOE", Leire Díez, ha suscitado numerosas críticas de orígenes diversos como son los socialistas más rebeldes, como es el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page. Tras subrayar que no conoce a Díez, no duda en denunciar el "tono insultón" del que se prestó la periodista para referirse a él en Twitter durante las primarias que dieron la victoria a Pedro Sánchez como secretario general de la formación, a la que advierte de que la situación es para "echarse a temblar".

Y es que ya son tres días consecutivos en los que distintos medios de comunicación han sacado a la luz grabaciones de Díez en las que, con el fin de desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga las presuntas corruptelas en el entorno del presidente del Gobierno, ofrece beneficios judiciales a un empresario investigado por fraude fiscal en el mercado de lo hidrocarburos.

A estos audios de El Confidencial, este miércoles se ha sumado una información de El Mundo en la que se prueba que Díez corresponde al ala 'sanchista' del PSOE, mediante publicaciones en redes sociales en las que cargaba contra Susana Díaz y García-Page. Algo que no ha dudado en denunciar el barón socialista en una entrevista en RNE.

"Cada minuto que pasa sin tomar medidas damos a entender que esta señora tiene algún tipo de amparo o protección"

Durante su conversación radiofónica, el socialista ha descartado conocer a Díez, así como "el nivel de insultos" que le dirigía. Despectivos publicados "en aquellos tiempos de las primarias" en los que "se desataron muchísimas campañas" contra los que eran presidentes autonómicos. Cuestiones que subraya "no son espontáneas", al tiempo que la señala como que "si no estaba detrás era de las participantes". Por eso, insta a Ferraz a tomar medidas "más tajante", puesto que con "ese tono insultón hay previsión estatutaria para que pueda ser expulsada del partido".

Formación, la suya, a la que no duda en advertir de que lo conocido ya habría merecido algún "reproche interno", pero también aclaraciones, puesto que se están "jugando como partido que por primera vez se pueda hablar del PSOE en términos de cloacas": "No podemos dudar bajo ningún concepto porque cada minuto que pasa sin tomar medidas damos a entender que esta señora tiene algún tipo de amparo o protección", insiste Page.

"Alguien no está siendo consciente de la cantidad de información que queda por salir"

De hecho, va más allá a la hora de criticar que "no vale solo con desmarcarse", sino que "se tienen que tomar decisiones" que asegura "están tardando en tomar". Incluso, Page llega a criticar que este martes "el partido y el Gobierno dejaba entrever que no había problema porque no hablaba en nombre" de ninguno de ellos.

Sin embargo, "ese plural que utiliza ella", el socialista admite que le "preocupa muchísimo". Preocupación que se convierte en "miedo en términos de militancia de partido" el pensar que alguien "no está siendo consciente de la cantidad de información que queda por salir". Por eso, vuelve a instar a actuar en términos internos, y hasta "empezar a pensar si no es necesario tomar medidas legales".

Una "legislatura a la defensiva" por pactar con "diablillos"

Preguntado, precisamente, por la razón que lleva a Ferraz a no tomar medidas, Page dice desconocerla, aunque se atreve a especular. "Estamos ante un momento tan desbordado" que ha llevado a una "legislatura a la defensiva", cuyo origen no duda en definir como "perverso" al haber tenido "que pactar con todos que son enemigos políticos y que atacan lo esencial de la convivencia española", a los que califica de "diablillos". En definitiva, para Page no se han tomado todavía medidas porque no dan "abasto".

Eso sí, para el presidente castellanomanchego no es una razón de peso, puesto que "estamos hablando de un tipo de actitudes y hábitos para echarse a temblar". Si bien reconoce que su deseo es el de "defender a ultranza la honestidad de la organización y del Gobierno", admite que "a la postre hemos visto muchos casos de que cuando uno acaba relacionándose con gente que tiene prácticas paracriminales" surge una amistad o una "relación de intimidad" con individuos "sin ningún tipo de escrúpulos, que graban, que archivan mensajes con el presidente".

Palabras en clara referencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado en el 'caso Koldo' al que también podría achacarse el momento en el que Page subraya que estas "actitudes son definitorias del fondo de las personas le estamos dedicando demasiado tiempo". Por todo ello, y en vistas a que puedan seguir saliendo informaciones delicadas, el barón socialista asegura que su "estado personal es de enorme ansiedad". En definitiva, "un sinvivir tremendo" ante una situación "muy grave" en la que teme que se compare al PSOE "con la época de los martillazos de Génova".