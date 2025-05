Juanma Romero, tras los audios sobre la UCO: "Si Leire Díez actuó por su cuenta, el PSOE debería demandarla"

Juanma Romero ha indicado que desde el PSOE niegan toda vinculación con Leire Díez, protagonista de los audios que se han filtrado sobre la UCO, a pesar de no ser una persona desconocida para el partido y es que fue teniente de alcalde socialista.

"Alegan que actuaba por su cuenta, no en nombre del PSOE", ha destacado, señalando que los socialistas defienden que "no hay motivo de preocupación". Sin embargo, el periodista ha confesado que él cree que sí que debería serlo, y es que Leire Díez "no es una persona que pasaba por allí". "Ocupaba cargos en empresas públicas", ha recordado.

De esta forma, aunque ha reconocido que es cierto que en los audios no se dice expresamente que actuaba en nombre del PSOE, lo cierto es que él ha visto ciertas "incoherencias" en sus explicaciones.

"Un periodista, por mucho que intente tirar de la lengua, no ofrece beneficios judiciales ni sentarse con la Fiscalía", ha destacado, reconociendo que todo eso le parece bastante raro.

Además, ha indicado que, si de verdad es cierto que actuó sola, el PSOE "debería demandarla". "Si entro en casa de alguien diciendo que actúo en nombre de alguien y es mentira, me demandarían a mí porque estoy suplantando la identidad", ha puesto como ejemplo, confesando que cree que esta va a ser "una fuente importante de preocupación" para el PSOE.