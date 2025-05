Fontaneros, cloacas y presuntos escándalos en el PSOE: los audios que desvelarían movimientos para desprestigiar a la UCO

Trabajos de fontanería de alguien cercano al PSOE para buscar trapos sucios de la UCO y desactivar los presuntos escándalos del partido. Es lo que señala hoy El Confidencial. La protagonista es María Leire Díez Castro, antigua teniente de alcalde socialista, a la que el citado medio sitúa al frente de los presuntos movimientos para desacreditar al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Él sería el responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente Pedro Sánchez, del fiscal general del Estado y del caso Koldo.

Díez Castro se habría reunido en febrero de forma telemática con Alejandro Hamlyn, un empresario que precisamente es juzgado desde hoy en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos. Junto a ella están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y según el diario también "colaborador de Ferraz" y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.

El empresario Alejandro Hamlyn fue detenido por la UCO en abril de 2019 por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros.

En el audio publicado por El Confidencial de esta reunión, Leire Díez llega a decir a Hamlyn: "A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil".

El abogado que estaba sentado a su derecha añade: "Por ir... ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas". "Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... Decidme qué es lo que quieren de mí", pidió entonces Hamlyn.

En otro momento de la cita telemática, y según el audio, Leire Díez vuelve a insistir al empresario investigado: "A ver, eh, mira, esto es muy fácil (...) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. Y añade: "Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él".

Llegados a este punto, Hamlyn insiste en saber qué gana él si les da información sobre Balas y enumera sus problemas con la Hacienda Foral del País Vasco y las deudas de su holding Hafesa con la Agencia Tributaria y con la justicia. "Yo puedo sacar mucha información (…) Pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado, yo no me he llevado ni un euro de nada. Me ha costado 60 millones de euros con la foral, con la Hacienda foral (…) ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo la foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? ¿Qué pasa con con, con, con mi o sea, con mi honor, eh? ¿Qué pasa con esas cosas?", les reclama.

Una palabras ante las que Leire Díez se muestra conciliadora. "Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Claro", le tranquiliza.

Es entonces el turno de Javier Pérez Dolset, que intenta centrar la conversación de nuevo en la figura de Balas. "Hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas", le insiste. Algo que también Leire Díez recalca. "Es importante que esté documentado. Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones", añade.

"Tengo una cosa… Con una cosa que te dé (de Balas) ya está, está muerto", explica Hamlyn, que insiste en que le de "un papelito" que le asegure que de alguna forma aliviarán su situación judicial. Y para generar aún más interés les asegura directamente, según El Confidencial, que los mandos de la UCO "traían contenedores de coca". "Que traían, que traían conte... Pero escucha, pero escucha, que traían contenedores de cocaína, estos corruptos. De cocaína. Ya no solo de hidrocarburos, de cocaína. Con la Guardia Civil", segura alzando la voz.

El PSOE niega las acusaciones y no descarta ir a los tribunales

Pero la realidad es que desde esa reunión en febrero, Hamlyn no ha aportado ningún documento o prueba que refrende las acusaciones contra la UCO o contra el propio Antonio Balas vertidas en estos audios.

Por su parte, el PSOE asegura que "ninguna de las personas" que aparecen en unos audios que según El Confidencial "desvelan una operación clandestina de esta formación política "para acabar con la UCO" está en nómina del partido y ha desmentido "de forma categórica" la información publicada por el digital.

El PSOE ha hecho público un comunicado en el que afirma que relacionar al partido con las personas que aparecen en los audios "solo busca un salto más" en lo que entiende como una "ofensiva diaria contra los socialistas". El Partido Socialista denuncia que se le imputan unas actividades "de forma falsa e interesada" y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que cree "difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido".

Preguntada por la misma información, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Gobierno "actúa siempre en colaboración con la justicia, con total transparencia y con total contundencia". Una actitud y una "contundencia", ha dicho Saiz, que echa de menos en el PP ante casos como el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que se ha referido como "presunto defraudador fiscal".