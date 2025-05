Pilar Alegría niega la fiesta de Ábalos con "pilinguis o prostitutas" en el Parador de Teruel: "Si hubiera sucedido lo sabría todo el mundo"

La ministra portavoz, Pilar Alegría, compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', negando su participación en una supuesta fiesta organizada por el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. Alegría afirmó no tener constancia de la presencia de prostitutas o drogas y subrayó que, dada la movilidad restringida por la pandemia, un traslado desde Alicante habría sido imposible sin ser detectado. Rechazó las acusaciones del Partido Popular sobre un informe de la Guardia Civil, afirmando que no hay pruebas de los hechos. Alegría instó a presentar cualquier evidencia ante la justicia y denunció el acoso y los insultos recibidos.

El día ha llegado. Es el turno de la ministra portavoz, Pilar Alegría, para pasar por la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que el Partido Popular (PP) lidera en el Senado. Formación que la ha citado por esa supuesta fiesta del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel una noche en la que ella se alojó en el mismo establecimiento. Si bien ya lo había negado en ocasiones anteriores, este jueves se ha reafirmado asegurando que "jamás" tuvo constancia de una fiesta en este establecimiento ni que Ábalos hubiera ido en una furgoneta con "pilinguis o prostitutas".

Todo ocurría, presuntamente, el 15 de septiembre de 2020 cuando la entonces delegada del Gobierno en Aragón, coincidió con Ábalos y el expresidente aragonés, Javier Lambán, entre otros, en una visita a unas obras ferroviarias. Después, se trasladaron al establecimiento turolense para pasar la noche. Hasta allí se supone que el exministro acudió en una furgoneta desde Alicante con un grupo de prostitutas.

Ni "pilinguis" ni drogas

En ese sentido, Alegría ha explicado que de aquellas, cuando todavía había restricciones a la movilidad por la pandemia, "había una movilidad entre las tres provincias" y "no entre comunidades". Entonces, "si se hubiera movido ese camión con pilinguis o prostitutas y hubiera venido desde Alicante, como han dicho, lo habrían paralizado".

De hecho, la ministra portavoz ha subrayado no tener "constancia de fiesta ni prostitutas ni droga", pues no escuchó ni vio nada. Incluso, ha recordado la comparecencia en la misma comisión del presidente de Paradores, Joaquín Gutiérrez, este lunes cuando él también sostuvo que no hubo ninguna celebración. Además, como aragonesa y conocedora de la vida rural, ha sostenido que "si hubiera sucedido lo hubiera sabido todo el mundo", por lo que "se comentaría en todos los sitios": "En los pueblos se sabe todo", ha destacado.

Por otro lado, Alegría ha recordado haber "escuchado al Partido Popular (PP) diciendo que había un parte de la Guardia Civil", siendo este extremo "mentira porque el Parador está en la circunscripción de la Policía Nacional". Por eso, ha asegurado que pone "la mano en el fuego" en que tampoco hubo informe de este cuerpo, insistiendo a su vez que "no hay ninguna prueba que demuestre que se produjo lo que dicen". Incluso, ha instado a los senadores a "llamar a esos trabajadores", como han hecho con ella y Gutiérrez.

Si tienen pruebas, "vayan a sede judicial"

Plenamente convencida de sus palabras, la ministra portavoz también ha apremiado a que "vayan a sede judicial" en el caso de que tengan "pruebas que demuestren" lo que aseguran, para a renglón seguido lamentar que, en realidad, "no quieren saber lo que pasó" sino convertir en verdad lo que se dice. Por todo ello, ha considerado que "se ha tirado toda barrera", así como que "se está ejerciendo matonismo" con el fin de "sembrar dudas".

Palabras a las que ha precedido con una lectura de noticias y comentarios que ha recibido sobre lo, presuntamente, sucedido aquella noche, que incluye insultos como "golfa", "corrupta" o "vendida". Algo que ha subrayado "no es propio de malos políticos sino de malas personas": "¿Hasta dónde van a llegar?", se ha preguntado. "Habré cometido errores, pero soy una mujer integra", ha asegurado, al tiempo que ha tachado la información de "rotundamente falsa". Entonces, ha reiterado que "si tienen datos, por favor, vayan a sede judicial y denuncien".