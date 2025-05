"¿Cuántas Jésicas, mordidas y trabajadores en las cloacas del PSOE?": Feijóo carga contra Sánchez (también) en la entrega de sus avales

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, busca su reelección en el XXI Congreso Nacional del partido, presentando 94.501 avales, un 71% más que en 2022. Feijóo critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntas corrupciones en su entorno y se compromete a luchar contra lo que denomina 'sanchismo'. Propone un cambio político y un decálogo de medidas, incluyendo una auditoría para combatir el despilfarro del actual Ejecutivo. Acusa al PSOE de prácticas mafiosas, mencionando el 'caso Koldo' y Leire Díez. Aunque se le cuestionó por no llevar a Sánchez al Senado, Feijóo defiende su estrategia y espera que el presidente responda a las acusaciones.

Génova tiene las vistas puestas en su XXI Congreso Nacional al que el actual líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se presenta para ser reelegido. Para ello, este martes ya ha depositado 94.501 avales -lo que supone un 71% más que en 2022- con el "inmenso honor" de que su formación vuelva a confiar en él tras tres años al frente. Así se ha pronunciado tras la entrega ante los medios de comunicación. Ocasión que ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las presuntas corrupciones que afectan a su entorno en Moncloa y Ferraz.

En sus palabras, no se presenta "como un mero trámite, sino para ganar la presidencia" 'popular' y más tarde "obtener la confianza de la mayoría de españoles". Por eso, asegura comprometerse "a dar todas las batallas y poner claridad a la oscuridad de este Gobierno" con "la obligación de reconstruir lo que Sánchez ha destruido". Todo ello, a sus ojos, "significa ser la única alternativa de España", cuya ciudadanía, sostiene, presenta "una gran desilusión y una gran ansiedad", ante la que "los ciudadanos quieren votar y pasar esta pesadilla" que llama 'sanchismo'.

Entonces, se compromete "a un cambio político y a un rearme moral" con el cónclave como "un punto de inflexión en el cambio que España está esperando". En vistas a la cita, Feijóo ya cuenta con un decálogo que ha dicho será "de aplicación inmediata" cuando llegue a la Moncloa. Entre las cuestiones que se contemplan en esta hoja de ruta se encuentra "una auditoría general frente al despilfarro" del actual Ejecutivo.

Fontanería y cloacas de "pura mafia"

Medida que justifica en que "los españoles deben y van a saber (...) cuántos chiringuitos políticos y administrativos; cuántos altos cargos y asesores; cuántas Jésicas; cuántas mordidas y cuántos trabajadores que no iban a su puesto de trabajo o trabajaban en las cloacas del partido socialista" ha mantenido la ciudadanía española.

Todo, en relación a las distintas informaciones que han ido surgiendo en los últimos meses respecto al 'caso Koldo', así como a Leire Díez, definida por El Confidencial como "fontanera del PSOE", tras unos audios que prueban que buscaba el desprestigio de la UCO.

Precisamente, "que en la sede del partido una persona con sueldo público esté trabajando al más puro estilo mafioso es algo que no tiene precedentes en democracia", ha valorado Feijóo, quien opina que se trata de "un caso gravísimo de la democracia europea". De hecho, va más allá y asegura que "esto es mafia, pero mafia pura practicada en la sede de un partido". En ese sentido, ha denunciado que se ha dedicado "un sueldo público para trabajar en las cloacas del PSOE".

Por todo esto, para Feijóo "no puede seguir un presidente que ha huido de sus principios y del interés general", lo cual le lleva a considerar que se trata de una forma de "entender la política". Eso sí, subraya que su deseo no es que "los españoles sean súbditos de ningún amo", sino que él aspira a "ganar porque los españoles merecen algo mejor".

¿Y por qué no lo lleva al Senado?

Ante las críticas, una de las reporteras presentes no ha dudado en cuestionarle la razón por la que no llaman al presidente Sánchez a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, valiéndose de la mayoría 'popular' en la Cámara Alta. Cuestión que se planteó a su inicio y que se descartó por no ser "el momento oportuno", como tampoco lo es ahora.

Incluso, ha sacado pecho respecto a que el tiempo le ha dado la razón: "Si le hubiésemos llevado hace meses no habría contestado sobre Leire Díez", puesto que el asunto hasta este lunes no era conocido. Por eso, Feijóo pide tiempo porque "Sánchez irá y responderá a las prácticas mafiosas", de las que le acusa.