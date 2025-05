Fiscales que viajan y "un papelito firmado": Díez ofreció beneficios judiciales a un empresario para acabar con un jefe de la UCO

En una nueva entrega de audios revelados por El Confidencial, Leire Díez Castro y Javier Pérez Dolset, junto al abogado Jacobo Teijelo, intentan negociar con el empresario Alejandro Hamlyn, juzgado por una trama de hidrocarburos que dejó un agujero fiscal de 154 millones de euros. Ofrecen beneficios judiciales a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Dolset propone un "acuerdo favorable" con la Abogacía del Estado y la Fiscalía, pero Hamlyn, escéptico, exige garantías firmadas, ya que afirma no trabajar para el Estado. A pesar de estar en Dubái, se le asegura que los fiscales pueden viajar para cerrar el trato. Sin embargo, aunque Hamlyn parece aceptar, no tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones sobre la participación de la UCO en actividades ilícitas.

Nueva entrega de los audios de Leire Díez Castro con el empresario Alejandro Hamlyn, juzgado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos al haber dejado presuntamente un agujero fiscal de 154 millones de euros. Encuentro telemático que desvela El Confidencial y en el que también participaba Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo. En ella, los "colaboradores de Ferraz" ofrecen a Hamlyn beneficios judiciales a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.

En las grabaciones, que datan de febrero del pasado año, se escucha a Dolset ofrecer "un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía" al empresario detenido, precisamente, por la UCO en abril de 2019. "¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Te lo digo así a lo bestia", le decía el "colaborador de Ferraz", después de que Díez dejara claro que necesitaba a Balas.

"Soy empresario, yo no trabajo para el Estado"

Entonces, Hamlyn se cuestiona en qué consistiría ese pacto: "¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Qué les pague dinero también?", a lo que Dolset le subraya que sería "un acuerdo favorable, obviamente, muy favorable". Este punto, sin embargo, no convence al empresario de hidrocarburos, quien no duda en recordar que había a pagado a Hacienda "1.500 millones en cinco años". Cuestión que remachaba con un "tiene cojones la cosa".

Montante que, "por experiencia", Díez le asegura que tendría "la posibilidad de recuperar". Hamlyn sigue sin estar convencido y pone sobre lo mesa lo abonado al recaudador vasco: "Y con los 60 millones que me ha metido la [Hacienda] foral de intereses por esos tíos para aguantarme o que me pasó en la Audiencia". Para ello, la que el medio precitado define como "fontanera de Ferraz" también ofrece posibilidades.

"Cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado"

Por eso, Díez destaca que "La Foral (...) es un mundo aparte. Hablaremos con ellos (…) Escucha, escúchame. Hablaremos con ellos. ¿Vale? Pero eso es otra negociación. Y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece". El empresario, en cambio, parece no confiar en sus interlocutores y les traslada que que quiere "un papelito firmado", porque él, según dice, es "empresario" y no trabaja "para el Estado". Dolset , entonces, le recuerda que "no es un acuerdo entre empresarios".

Acto seguido, Hamlyn les pide comprender haber "sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces", sosteniendo contar con "muchísima información" sobre el agente. Díez no cesa en su intento y le ofrece la posibilidad de "sentarse con Fiscalía", pero "no para tomar una cerveza, hombre": "Cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado". Apreciación que hace después de que el empresario le recordase que con el Ministerio Público se había sentado "40 veces" sin llegado a ningún acuerdo.

Los fiscales también viajan

El empresario, no obstante, está en Dubai. Dato que no pareció ser un problema para la negociación: "No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema en eso. Eso no hay ningún problema", aseguró la "fontanera". Lo que sí sería es que el empresario llegase a ese eventual encuentro con "generalidades ni vaguedades", a lo que Dolset añade que a esa reunión "se tiene que llegar con la documentación y un acuerdo previo de lo que se va a cerrar".

Precisamente, él es el que pone sobre la mesa que cuentan con "mucha información sobre ellos". De hecho, no dudó en presumir de que acababan "de desmontar una causa que ha terminado en absolución y que llevaba 17 años abierta". Según publica El Confidencial, parece que el empresario acepta el trato, pero tras asegurar que podía probar la participación de mandos de la UCO en la entrada de cocaína en España, lo cierto es que no tenía nada para respaldar sus afirmaciones.

Nada de fontanería, periodismo

Ya con la primera entrega de estos audios, conocida este lunes y que servía de entrante a lo conocido este martes, la que definen como "fontanera de Ferraz" negaba esta posición, aunque no que fuera ella la de las grabaciones. En ese sentido, se justificaba en que tan solo "estaba haciendo un reportaje de investigación", aunque sin concretar quien se lo había encargado. Términos que ha reiterado, de nuevo, ante las preguntas de laSexta este martes.

De hecho, insiste en que ella es una simple militante del PSOE que, no obstante, ha ostentado cargos de importancia en Correos y ENUSA (Empresa Nacional del Uranio) entre los años 2018 y 2024. Precisamente, desde Ferraz subrayan lo mismo descartando que ninguno de los presentes en ese encuentro está en nómina del partido, al tiempo que desmienten "de forma categórica" la información publicada por el digital. "No estamos en esta basura", remachan, sin descartar emprender acciones legales.