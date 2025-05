Para el PSOE "en ningún momento" habla en nombre del partido: la razón por la que no abren expediente a Leire Díez

La revelación de audios por 'El Confidencial' ha puesto en el centro de la polémica a Leire Díez, militante socialista, quien busca información comprometedora sobre un jefe de la UCO de la Guardia Civil. Las dudas giran en torno a si sus acciones son por cuenta propia o bajo instrucciones del PSOE o el Gobierno. No hay pruebas de que Díez ofreciera ventajas judiciales en nombre del PSOE o del Ejecutivo. El partido no ha abierto un expediente, ya que no actúa en nombre del PSOE. Fuentes del Gobierno se desvinculan de sus acciones, calificándolas como "un brindis al sol", y aseguran que no ha habido ningún pacto judicial indebido. Un miembro del Gobierno ha comentado: "Aquí hay mucho fantasma".