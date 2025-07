El alcalde de Ourense reabre unas termas en las que la Xunta recomienda no bañarse: "Esta normativa es un rollo"

"A causa de la crecida del río Miño, esta instalación permanece cerrada hasta nuevo aviso": este es el mensaje que se puede leer en la página web de turismo termal del Ayuntamiento de Ourense cuando se busca información sobre las termas de Muíño da Veiga. Estas termas son un espacio de baño al aire libre, gratuitas, que se encuentran al pie de un antiguo molino de madera, en la ribera derecha del río Miño. En la actualidad, la Xunta de Galicia no recomienda el baño en estas termas, pero el alcalde de la ciudad, el polémico líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha decidido reabrirlas, pese a esta recomendación.

Al estilo del gallego Manuel Fraga Iribarne, quien siendo ministro de Información y Turismo durante el franquismo se fue, junto al embajador de Estados Unidos y el jefe de la Región Aérea del Estrecho a bañarse en la playa de Palomares con el fin de demostrar que no había radiactividad (después de haber caído cuatro bombas termonucleares), Jácome y su 'concelleira' de Festejos, Ana Rouco, se han ido precisamente a estas termas para darse un baño y demostrar a la población de que no hay riesgo.

"Sería muy largo explicar toda esta normativa, que es un rollo", asegura Jácome frente a la cámara antes de bañarse en una de las piscinas termales de la zona, para después señalar que "por redes sociales" y diferentes "canales informativos" pueden los ciudadanos saber "cuál es la situación" de las termas y la "argumentación de la Xunta". "Y como si volviéramos 50 ó 60 años atrás, con aquello de Palomares y Fraga, que se bañó para demostrar que no había radiactividad, aquí la 'concelleira' y un servidor nos vamos a dar un baño", continúa. El vídeo, publicado en las redes sociales del alcalde, ha dado la vuelta al país.

Al vídeo, Pérez Jácome lo acompaña con unas palabras en las que asegura que la Xunta "recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río, ni termal, ni de piscina con depuradora", explica. Sin embargo, el alcalde asegura que el Ayuntamiento realiza "análisis periódicos" para "asegurarse de que son salubres". Eso sí, insiste: "Depende de cada cual el seguir o no la recomendación de la Xunta de Galicia". Para reforzar su postura, el alcalde recurre a una analogía: "Sería como bañarse en una charca o arroyo en el monte, o en cualquier agua de origen no catalogado".

"Paraíso natural, incomparables en el mundo, háganme caso", se escucha decir al alcalde, ya dentro de la piscina junto a la concejala de festejos. Tal y como ha ampliado el Gobierno municipal en una nota de prensa, la administración autonómica considera que estas termas, al amparo de la nueva normativa autonómica en la materia, "no reúnen las condiciones legales para ser utilizadas como zona de baño público", lo que el ayuntamiento ha interpretado como "una traba de carácter administrativo" dado que las analíticas periódicas "demuestran la salubridad del agua".

Además, el Gobierno gallego también considera que "aún no está legalmente finalizado el proceso para que estas aguas reciban la consideración de minero medicinales", por lo que las termas se quedan como una zona de "baño salvaje". Pérez Jácome ha subrayado que se está ante una discrepancia "de carácter administrativo y no sanitario", y ha reivindicado desde el agua que las termas "tienen la misma salubridad de siempre". Asimismo, ha anunciado que desde el ayuntamiento seguirán buscando la regularización administrativa de las termas y reclamando a la Xunta una "normativa más flexible y adaptada a la realidad termal de la ciudad".

El PP, a la gresca con Pérez Jácome

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha denunciado que "no haya avances" en la declaración de aguas termales de las Termas do Muíño y ha preguntado al Gobierno local si presentó ya la solicitud "después de comprometerse a realizarla". También han criticado en una nota de prensa la "inexistencia" de una programación cultural para este verano, tanto para los vecinos como para los turistas.

"Estamos en pleno mes de julio y no hay prácticamente ninguna actividad en las calles: ni conciertos, ni teatro, ni espectáculos para las familias. Hay mucha gente que no puede marcharse de vacaciones y se queda en una ciudad sin oferta de entretenimiento. Y los turistas que nos visitan tampoco encuentran un Ourense vivo y atractivo", ha subrayado la popular Ana Méndez.

En este sentido, Méndez ha recriminado la "pasividad" del gobierno local frente a la ola de calor que afecta a la ciudad esta semana, con alerta activada por altas temperaturas para miércoles y jueves. El PP ha recordado que "llevan meses reclamando acciones concretas" para hacer frente a estas temperaturas y que la respuesta "es siempre la misma, excusas y una falta total de voluntad política".