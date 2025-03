Page reclama romper con Puigdemont antes de que lleve al PSOE "a la ruina como partido"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que el PSOE "rompa claramente con Puigdemont", ya que ha considerado que el líder de Junts "nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas tras el acto de primera piedra en Mota del Cuervo (Cuenca), donde ha argumentado que "ya es hora" de que el PSOE rompa con Puigdemont, de quien ha afirmado que "no se pueden aceptar más condiciones", y ha argumentado que "los pactos antinatura nunca funcionan bien, y éste es probablemente de los más graves que ha habido en democracia".

Durante la colocación de la primera piedra del nuevo centro de salud en la localidad conquense, García-Page ha opinado, ante la posibilidad de que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025, que "a veces no sabe uno si es mejor que salga o no salga", porque "si va a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salga".

El presidente castellanomanchego ha hecho alusión a la necesidad de las comunidades autónomas de contar con un nuevo sistema de financiación autonómica aunque ha apuntado que se hace difícil que salga adelante cuando tampoco parece que vaya a haber presupuestos del Estado.

"A veces no sabe uno si es mejor que salga o no salga, si va a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salga, sale mucho más caro", ha advertido.

En cualquier caso, ha reclamado una actualización del sistema de financiación autonómica para poder cumplir con los requisitos presupuestarios de la Unión Europea y, además, poder continuar con las obras en hospitales y centros de salud, entre otras inversiones.

Sí ha señalado que asuntos como el incremento del gasto militar se tendrá que abordar en el presupuesto de este año o del que viene, y que si una parte de la izquierda continúa posicionada en contra, habrá una situación de "inercia vegetativa", porque "gobierno siempre tiene que haber; otra cosa es lo que pueda hacer".

Menores migrantes

Respecto al acuerdo para el reparto de menores migrantes, García-Page ha tildado al dirigente de Junts de "xenófobo" y ha defendido el pacto alcanzado en julio de 2024 entre PSOE, Sumar y Coalición Canaria.

Ha aseverado que Castilla-La Mancha está dispuesta a ayudar "conforme a las condiciones del propio PSOE del año 24", mientras que ha considera el planteamiento del líder de Junts como "el colmo de la inmoralidad" y un "nuevo chantaje".