Page ahonda en sus críticas a Sánchez y compara el "desastre de gestión" en Ceuta con la gran mentira del 11M

Los detalles El barón socialista la mentira del PP con el 11M con la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta, dónde siguen negando que recibieran alertas de lo que iba a suceder.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, mantiene su todo duro contra el Gobierno de Sánchez. En una entrevista en Onda Cero tras conocerse el contenido de los informes sobre la crisis migratoria en Ceuta, García Page ha advertido de que este episodio se puede convertir, por las mentiras, en el 11M de Sánchez.

"Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión y que, como no se dé prisa el Gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia", ha acusado el socialista castellanomanchego. "Ya tuvimos una (mentira) muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Es un ejemplo de libro", ha recordado Page.

Una entrevista a la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en sus redes sociales. En un mensaje en X, Puente ha confrontado las palabras de García-Page sobre la falta de autocrítica del partido.

"Conozco a muchos que a criticar a otros le llaman autocrítica", comienza Puente en su mensaje. "Es una deformación de la percepción como otra cualquiera, que pone de manifiesto una cierta distorsión de la realidad y una nula capacidad para encajar la crítica, cuando el autocrítico es quien la recibe", añade.

Y es que el tema ya estaba caliente desde este miércoles cuando el presidente Sánchez calificó de posturas críticas de Felipe González o el propio Page como "minoritarias y marginales". Page estallaba después acusando al líder socialista de vivir "arrodillado a las minorías más sangrientas".

"Vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA", acusaba Page. Y se preguntaba: "¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta, cuando realmente el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España', como acaba de hacer la extrema derecha catalana?".

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