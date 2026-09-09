García-Page se desquita como pocas veces antes con Sánchez: "Vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país"

Los detalles El presidente del Gobierno ha dicho en público que le considera "minoría" en el PSOE: "Creo que el titular sería si saliera un día apoyando alguna acción del Gobierno de España. Con lo cual, eso lo doy por descartado porque, además, son posiciones muy minoritarias, marginales dentro de la organización".

Este miércoles ha destacado el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page dentro del PSOE. Sánchez ha calificado a García-Page como una "minoría" en el partido, lo que ha provocado una fuerte respuesta del presidente manchego. García-Page ha criticado a Sánchez por atacar opiniones minoritarias mientras, según él, se arrodilla ante la extrema derecha independentista y herederos de ETA. Además, ha cuestionado la coherencia del Gobierno debido a sus constantes cambios de opinión. En cuanto a las primarias de 2027, García-Page ha afirmado que la intención de Sánchez de presentarse es algo ya conocido.

En clave interna socialista ha llamado la atención este miércoles el choque entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez ha dicho en público que le considera "minoría" en el PSOE. La respuesta del presidente manchego ha sido de las más brutales que se le recuerdan.

"Lo de Felipe y lo de Emiliano es normal, corriente, esto me pasa desde el 2014. Creo que el titular sería si saliera un día apoyando alguna acción del Gobierno de España. Con lo cual, eso lo doy por descartado porque, además, son posiciones muy minoritarias, marginales dentro de la organización", ha dicho el mandatario en una entrevista televisiva.

Poco después, García-Page ha replicado, y lo ha hecho con contundencia: "¿Por qué ataca lo que pueden ser opiniones minoritarias? Al fin y al cabo, vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA".

"¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta, cuando realmente el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de puta España?", ha cuestionado en declaraciones a los medios este miércoles en Alovera (Guadalajara).

García-Page ha subrayado que él sí que coincide con muchas opiniones del Gobierno pero que el problema es que se siente "absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión; puedo estar de acuerdo con la primera, pero no con las últimas 150 que tiene por costumbre el Gobierno cambiar". Ha apuntado: "El problema de algunos es la nula credibilidad que tienen, así que no crea que me va a quitar el sueño".

Asimismo, preguntado por la intención de Sánchez de presentarse a las primarias para las elecciones de 2027, García-Page ha señalado que es algo "evidente" que el presidente del Gobierno ha dicho "por activa y por pasiva".

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