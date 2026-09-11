El CIS lo confirma: la tortilla de patatas desbanca a la paella como la comida preferida por los españoles

Los detalles La paella queda relegada por primera vez al segundo lugar del ranking y el tercer puesto es para el jamón.

La tortilla de patatas ha superado a la paella como la comida favorita de los españoles, según el último estudio del CIS. A nivel regional, cada comunidad tiene su plato emblemático. En Aragón, el ternasco es el preferido, mientras que en Asturias triunfa la fabada. Cantabria destaca el cocido montañés, y en La Rioja, las patatas a la riojana son las favoritas. En Andalucía, el pescaíto frito lidera, y en Galicia, el pulpo a feira es el más representativo. El queso manchego es el favorito en Castilla-La Mancha, y el cocido madrileño en la capital. En Canarias, las papas arrugadas con mojo picón son las más votadas.

La tortilla de patatas supera por primera vez a la paella como la comida preferida por los españoles y la desplaza al segundo lugar del ranking. En tercer lugar está el jamón, según confirma el último estudió del CIS. Son nuestras preferencias a nivel general. Pero, ¿y por comunidades? Los periodistas de laSexta han contado los ganadores en su comunidad.

Hay comunidades que no dudan cuál es el plato que les representa. Este es el caso de Aragón, donde ha ganado el ternasco por goleada con más de un 80%. En Asturias, la fabada también es un claro vencedor.

"En Cantabria, vergel de alimentos marinos donde a veces cuando vamos a la playa salimos con marisco en el bañador, es, sin embargo, un plato de tierra la estrella. Estamos hablando del cocido montañés, compuesto por alubia, berza y unido al compango, que es el tocino, la costilla, el chorizo y la morcilla. Un plato único muy contundente", ha explicado el periodista de laSexta Miguel Ángel Ambrosio.

En La Rioja triunfan las patatas a la riojana. Donde sí ha estado más reñido el debate ha sido en Extremadura: entre el jamón y las migas, el embutido ha terminado siendo el más elegido.

En Andalucía, con más de un 40% —por encima del salmorejo y del gazpacho—, ha ganado el pescaíto frito, además con una amplia variedad, desde merluza a calamares, ha afirmado Paco Mesa desde Sevilla.

Siguiendo con los productos del mar, en Ceuta presumen de su pescado, y en Euskadi, aunque gane el bacalao al pil pil, hay otros platos que se le acercan. "Yo soy muy vizcaíno y ahí el bacalao triunfa y tenemos varias formas de comerlo, yo soy más de bacalao al club ranero. Pero si hay un plato que me representa y que me guste de mi tierra, que es un plato por cierto extensivo a toda la costa cantábrica, es el marmitako", ha dicho el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López.

Como es lógico, en Galicia el CIS ha elegido como el plato más representativo lo que muchos gallegos sospechaban, el pulpo a feira. El periodista Carlos Prado ha contado que los ingredientes son: pulpo de las rías gallegas, pimentón, aceite de olive virgen extra y sal.

En Valencia, aunque le hayan quitado la corona, no hay discusión, la paella sigue siendo la reina de la mesa, ha afirmado sin duda Amelia Bonell. Desde Murcia, un plato que puede engañar por su nombre: La marinera. El plato más representativo de la región, aunque lo único marino que tiene es la anchoa que lo corona.

Mientras, en Castilla y León, el meteorólogo de laSexta —y zamorano—, Francisco Cacho ha señalado: "Me gusta el lechazo, pero prefiero el arroz a la zamorana, que es como una especie de paella pero con chorizo, bacon y jamoncito".

Aunque si quieren una experiencia culinaria más leonesa, Antonio Ferreras ha dado un menú: "Cecinita de vacuna, luego unas alubias de La Bañeza o un cocido maragato, y, por supuesto, de postre mantecadas de Astorga o nicanores de Boñar".

El cuscús es el más querido por los melillenses, así como el queso manchego en Castilla-La Mancha. En la capital el ganador es el cocido madrileño. "Para mí es mi favorito, yo también habría votado por el cocido madrileño, pero es verdad que me encantan las croquetas y la tortilla de patatas", ha apuntado la meteoróloga de laSexta, Joanna Ivars.

Para todos los navarros, la menestra de verduras no compite con nada. "Yo creo que es la reina de todos los platos de Navarra, porque además ahí hay muchas verduras que son muy desconocidas para la gente. Está la borraja, está el cardo, el espárrago, que sí es más común. En Navarra recogemos lo mejor de la huerta de la ribera navarra", ha asegurado Helena Resano.

En esta encuesta del CIS no solo son platos principales, también hay hueco para aperitivos, como el pan con tomate en Cataluña. "Receta sencilla, pero con una clave muy importante, un tomate tan pequeño como jugosos", ha mostrado Isa Pastor.

Para endulzar la votación, los baleares han elegido la ensaimada como plato más típico y, desde Canarias, las papas arrugadas con mojo picón, que ha ganado con casi un 60%.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

{"timestamp":1789078394733,"status":406,"error":"Not Acceptable","path":"/cmsrender/v4/ssi/esi/7/INTEXT_PARENT_RD24/INTEXT"}

{"timestamp":1789078394782,"status":406,"error":"Not Acceptable","path":"/cmsrender/v4/ssi/esi/7/VIDEO_RECIRCULATION_RD24/VIDEO_RECIRCULATION"}