La conversación de 11 minutos entre el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y el CNI fue "muy detallada"

Los detalles La llamada del CNI que recibió el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta el 29 de julio no fue intrascendente. Lo ha desvelado hoy Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. Fue una llamada "muy detallada" sobre lo que podía suceder en Ceuta y en la que se trataron asuntos importantes.

Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido tras más de 40 días desde la entrada masiva de migrantes a la ciudad. Según laSexta, Sanz tuvo una conversación con el CNI alertando sobre la situación en la frontera, que comunicó al delegado el 29 de julio. Sin embargo, el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, niega haber recibido dicha información. En su carta de renuncia, Sanz critica la falta de acción del Gobierno central y destaca la incompatibilidad entre su versión y las declaraciones del delegado.

Más de 40 días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, hoy el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha dimitido. Lo hace por coherencia moral, por dignidad, porque sabe que su jefe está mintiendo.

Según ha podido saber laSexta, Gonzalo Sanz no solo tuvo un intercambio por WhatsApp con ese agente del CNI donde le alerta de lo que puede pasar en la frontera, sino que la conversación telefónica posterior fue muy trascendente. Fuentes conocedoras de esa conversación señalan a laSexta que en esos 11 minutos no trataron banalidades o frivolidades, sino que fue una llamada con información "muy detallada" sobre lo que podía pasar en Ceuta.

"Y Gonzalo Sanz, que hoy ha dimitido, lo sabe", afirma Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. En su carta de renuncia, Sanz deja entrever que el desacuerdo con lo que ha expresado su jefe a los medios es total. Asegura que él comunicó a su superior la gravedad de lo que le comunicaba el CNI y es más, pone el foco también en el Gobierno central, ya que afirma que "desde delegación del gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del gobierno central desde el primer minuto".

Textualmente, en su carta de dimisión Sanz alude a la "evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

Según su relato, él recibió la comunicación del CNI y la trasladó al propio delegado del Gobierno el 29 de julio, es decir, antes de que se produjera la entrada masiva del día siguiente.

Unos hechos que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sigue negando. En un comunicado, defienden que Sanz ha dimitido tras solicitárselo el propio delegado. Y reiteran que desconocían la existencia de los mensajes intercambiados por el CNI y el jefe de Gabinete y la llamada telefónica entre ambos.

Además, apuntan a los servicios de inteligencia por no realizar "en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar" ni valorar "la probabilidad de que la convocatoria llegara a materializarse". Su comunicación, dicen, "se limitó a describir el tamaño de los grupos citados".

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