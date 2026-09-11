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Caso Koldo

Los responsables de Soluciones de Gestión se presentan ante el juez como empresarios modélicos y dicen no saber nada de comisiones

Los detalles Tanto Rotaeche, administrador de la empresa clave de la trama investigada, como Cueto, que dice que su compañía no tiene relación con Soluciones de Gestión, han testificado que no saben nada de comisiones o de adjudicaciones ilícitas.

A la izquierda, Íñigo Rotaeche; a la derecha, Juan Carlos Cueto A la izquierda, Íñigo Rotaeche; a la derecha, Juan Carlos CuetoAgencia EFE
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Iñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, responsables de Soluciones de Gestión, han prestado declaración como investigados ante Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo. Ambos, según han precisado fuentes presentes en su testimonio a laSexta, se han presentado como empresarios modélicos y dicen no saber nada de adjudicaciones ilícitas de contratos de mascarillas o de pagos de comisiones.

Rotaeche, administrador único de la empresa clave en la trama que se investiga, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado tener nada que ver con el pago de comisiones por los contratos de mascarillas.

En ese sentido, ambos han explicado que el contrato con Soluciones de Gestión se firmó el 16 de marzo de 2020, antes de la adjudicación del Ministerio de Transportes. Han indicado que se equivocaron de fecha y que la primera propuesta era del día 19, cuando el intermediario Víctor de Aldama le contó a Cueto que existía la opción y se llevó la oferta en mano al Ministerio.

Por su parte, Cueto ha dicho que su empresa es Soluciones Cueto y que no tiene relación con Soluciones de Gestión.

Ambos, por tanto, han tratado de desvincularse de la acusación de tráfico de influencias del caso Koldo ante el juez que instruye el caso, que sigue investigando lo sucedido.

En ese sentido, el Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.

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