Page afirma que lo que busca Vox con la "prioridad nacional" es "que en España se odie al diferente"

Los detalles El presidente de Castilla-La Mancha alerta sobre el camino elegido por PP y Vox al incluir la "prioridad nacional" en sus recientes acuerdos de gobierno. "Vox quiere que en España se odie al otro, al que es diferente. Hoy puede hacerlo con los migrantes, pero mañana lo hará con los de una tierra o la contraria", ha aseverado García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó el concepto de "prioridad nacional" promovido por Vox, afirmando que busca fomentar el odio hacia los diferentes, como los emigrantes. García-Page aboga por el amor en España y advierte contra la "retórica estéril del populismo". También se opone a la propuesta de Salvador Illa de exigir el catalán para renovar permisos de residencia, calificándola de inconstitucional y contraria al sentido común. García-Page considera que estas propuestas, tanto de partidos independentistas como de Vox, buscan segregar por identidad y deben ser rechazadas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre el debate prendido por Vox sobre el concepto de "prioridad nacional", asegurando que el partido de Santiago Abascal lo que busca es "que en España se odie al diferente", algo que hoy hace con los emigrantes "y mañana hará con los de una tierra o de la contraria".

"Y yo creo que lo que necesita España es que nos queramos más, no que nos odiemos", ha expresado, pidiendo "no entrar en la trampa" de la "retórica estéril del populismo". Y ha dicho que "no podemos ser mejores políticos a costa de ser peores personas".

García-Page ha valorado también la propuesta enunciada por su homólogo catalán, su compañero de partido Salvador Illa, sobre la idea de exigir el catalán como requisito para renovar el permiso de residencia, asegurando que "no solo es inconstitucional", sino que además "va contra el sentido común y contra los derechos de todos los españoles".

A preguntas de los medios de comunicación antes de un acto institucional en Azuqueca de Henares (Guadalajara), ha indicado que una cosa es "plantear la necesidad de aprender los idiomas cooficionales" y otra imponer extremos que "llevan a enfrentamientos, que separan a unos de otros". "El idioma está para unir, no para rompernos".

Ha considerado en este punto que las propuestas de partidos independentistas para poder tener las competencias en materia de extranjería "no son muy diferentes a las de Vox" y por eso se opone "por completo". "Todos los que entran por las fronteras españolas son competencia del Estado, y lo que quieren los independentistas es segregar por identidad".

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