Salen a la luz nuevas imágenes del momento del tiroteo en Teotihuacán (México)

Las imágenes fueron grabadas por uno de los turistas que estaban en las pirámides. En ellas se ve al autor del ataque subiendo las escaleras y preparándose para el ataque, así como la agónica huida de quienes estaban allí.

Un trágico incidente tuvo lugar en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, donde un turista mató a una mujer e hirió a 13 personas antes de suicidarse. Un vídeo en redes sociales muestra a Julio César Jasso subiendo la pirámide y disparando, mientras los turistas intentan huir. Aunque algunos lograron escapar, otros quedaron atrapados como rehenes. Jasso disparó 14 veces antes de suicidarse. Tras el tiroteo, el INAH afirmó que no se redujo el presupuesto para la seguridad en las zonas arqueológicas, respondiendo a las críticas del Sindicato Nacional de Restauradores sobre recortes presupuestales.

Un vídeo colgado en redes sociales muestra los agónicos momentos que se vivieron en lo alto de la Pirámide de la Luna de la zona arqueológica de Teotihuacán (México), en la que un turista mató a una mujer e hirió a 13 personas antes de suicidarse.

Advertimos de la dureza de las imágenes. En el vídeo que acompaña a estas líneas, grabado con una cámara de 360 grados, se observa a Julio César Jasso subiendo las escaleras de la pirámide y preparándose para el ataque. Instantes después, mientras algunos turistas bajaban las escaleras, comienzan a escucharse disparos, momento en el que comienza la huida de quienes estaban en la pirámide.

Pese a que un grupo de turistas consigue escapar, otro grupo queda detenido en lo alto de la pirámide como rehén. Jasso realizó 14 disparos antes de ser detenido, aunque acabó suicidándose.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México defiende que "no se redujo el recurso destinado a la seguridad de las zonas arqueológicas", después de que el Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR) emitiera un comunicado denunciando los recortes presupuestales en el contexto del tiroteo mortal ocurrido en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, en el centro de México.

"El INAH informa que no se redujo el recurso destinado a la seguridad de las zonas arqueológicas y los museos bajo su resguardo en el presupuesto del presente año", detalló la dependencia en un comunicado compartido en su cuenta de X.

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