Vox se lía al defender su prioridad nacional sin tener claro qué es ser español: "Es español el nacido de padre y madre española"

Sí, pero... Tener padres españoles no es la única manera de tener la nacionalidad española. Hay muchos españoles con padres extranjeros y personas que la obtienen habiendo nacido en otro país.

Vox ha estado promoviendo la "prioridad nacional" para contrarrestar la supuesta discriminación que, según ellos, sufren los españoles en la obtención de ayudas públicas. Sin embargo, sus dirigentes parecen no tener claro qué significa ser español. Joan Garriga, portavoz de Vox en Cataluña, afirmó erróneamente que solo los nacidos de padres españoles son españoles, ignorando que muchos españoles tienen padres extranjeros. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, sugirió que el lugar de origen podría no ser un requisito, mencionando que aún hay aspectos por definir, como los años cotizados y el arraigo en España.

Los dirigentes de Vox llevan días hablando de la prioridad nacionalcomo forma de contrarrestar la supuesta "discriminación" que, dice la formación de ultraderecha, sufren los españoles a la hora de recibir ayudas públicas. Sin embargo, parece que ni siquiera tienen claro qué es ser español.

El portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, ha sido preguntado este jueves por si la prioridad nacional incluirá como requisito para acceder a las ayudas públicas. El también presidente de Vox en Barcelona, ha respondido que "incluye la nacionalidad y la nacionalidad española la establece el Código Civil".

"Es español el nacido de padre y madre española", ha indicado. Una información falsa, ya que hay distintas formas de obtener la nacionalidad, más allá del hecho de tener padres españoles. En nuestro país, hay muchas personas con nacionalidad española que tienen padres extranjeros, del mismo modo, hay muchas formas de obtener la nacionalidad aunque se haya nacido en otro país.

En este sentido, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, reconoció el miércoles implícitamente que el lugar de origen podría no estar incluido en ese principio de prioridad nacional. En la rueda de prensa tras el anuncio del acuerdo de gobierno en Aragón, indicó que "todavía hay cosas que pulir" al ser cuestionado por el requisito del lugar de nacimiento.

"Hay muchos criterios, como los años cotizados, el arraigo que tiene esa persona en España... En cuanto a ese dato en concreto, vamos a decírselo en unos días", añadió.

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