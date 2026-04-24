Page asegura que hubo un "intento de pucherazo cutre" en el Comité Federal del PSOE de 2016: "Me di cuenta de lo que le caería encima a España"

El contexto Los vídeos que se han conocido en las últimas horas evidencian la guerra civil que se vivía por aquel momento en Ferraz, con Sánchez y Díaz pujando por el liderazgo del PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado como el "peor día" de su vida el Comité Federal del PSOE de 2016, tras la publicación de vídeos por 'The Objective' que muestran el evento. En Azuqueca de Henares, expresó su "pavor" por las imágenes, señalando que evidencian el caos gestionado por algunos para que las reuniones terminaran de forma desastrosa. Page destacó que ese día el PSOE estuvo al borde del colapso, pero finalmente se unieron para evitarlo. Aseguró que en el futuro detallará lo ocurrido, calificando el evento como un "pucherazo" y un "trampantojo democrático".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado sobre los vídeos publicados por 'The Objective' que muestran cómo fue el Comité Federal del PSOE en 2016, asegurando que fue el "peor día" de su vida y que pudo presenciar "el intento de un pucherazo cutre".

En Azuqueca de Henares, ha reconocido sentir "pavor" por esos vídeos y desea que "nadie" tenga que vivir una situación parecida. "Los vídeos, si ponen algo de manifiesto, es que el caos tenía unos gestores, que hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron", opinaba.

Según Page, ese día se "tocó con los dedos el colapso del PSOE", pero finalmente "muchos, con opiniones distintas" acabaron "abrazados para que no cayera el PSOE, para que no se viniera abajo".

Page asegura que, en un futuro, explicará "con detalle" todo lo que ocurrió: "Yo, particularmente, me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer".

"Fue bochornoso, se intentó que mucha gente no pudiera votar, un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo. Afortunadamente, la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación. Pero es enormemente doloroso", considera Page, que ese día, dice, se dio cuenta "de lo que le caería a España si prosperaban algunas tesis". "Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos", ha finalizado.

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