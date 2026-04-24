La Iglesia rechaza la "prioridad nacional" de Vox y PP: "Se quiere anular, excluir o eliminar al otro"

¿Qué ha dicho? El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha hecho hincapié este viernes que la "prioridad" de la Iglesia es el Evangelio porque la dignidad de la persona es "intocable".

César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha rechazado priorizar ayudas sociales solo para nacionales y la supresión de subvenciones a ONG que trabajan con migrantes, destacando que la dignidad humana es "intocable". Durante la 129ª Asamblea Plenaria, subrayó que la Iglesia debe estar presente en la vida pública basándose en la dignidad humana y el bien común. Criticó la polarización política y defendió que el amor al prójimo trasciende nacionalidades y religiones. También respondió a las acusaciones de Santiago Abascal contra el obispo de Canarias, calificándolas de ideológicas e infundadas. Finalmente, se desmarcó de la polémica sobre el Valle de Cuelgamuros, sugiriendo diálogo entre el Gobierno y los monjes.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha rechazado el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales y en la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con migrantes, y da "prioridad" al Evangelio porque la dignidad de la persona es "intocable".

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos realizados en la 129º Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, en la que también han ultimado los preparativos de la visita del papa a España en junio.

"Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad", ha destacado el obispo auxiliar de Toledo.

García Magán ha defendido que la Iglesia es "mucho más amplia, más rica y más todavía cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro". En eso, "la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca", y ha subrayado que el criterio que rige "a todos los que somos seguidores de Jesús es el amor al prójimo".

"Y el prójimo no es sólo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha aseverado.

Por ello, ha lamentado que la política actual "se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización para ponerse a favor o en contra sin matices".

Para el secretario general de la CEE, reducir las ayudas a Cáritas por esto "es un claro ejemplo" de los que "se mueven a golpe de ideología y polarización, y no desde un análisis objetivo, sereno y realista".

Los obispos acusan a Abascal de "injuriar" al obispo de Canarias

García Magán también se ha referido a las acusaciones que esta semana ha proferido el presidente de Vox, Santiago Abascal, contra el obispo de Canarias, José Mazuelos, al que ha acusado de hacer negocio con la "inmigración ilegal" y le instó a "salir del palacio" y "bajar" para ver sus consecuencias.

En un encuentro informativo convocado para analizar la realidad de la migración en Canarias de cara a la visita del papa León XIV de junio próximo, Mazuelos advirtió de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y dijo que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen la acogida de personas migrantes.

"Hay declaraciones que no solamente no obedecen a la realidad de los hechos y a la objetividad, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, cuando además no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso en un ámbito ya de injuria porque hacer ciertas afirmaciones de que hay enriquecimiento donde no lo hay, entra en un ámbito un poco delicado", ha opinado.

Por otra parte, el portavoz de los obispos se ha desmarcado de cualquier polémica en torno al proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros porque la CEE no tiene "competencia en ese asunto.

"La Conferencia Episcopal es una superestructura entre los obispos y la Santa Sede, no somos una instancia superior, sino una instancia de coordinación", ha matizado. Ha hecho suya la "invitación" que hizo en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el presidente de los obispos, Luis Argüello, al Gobierno y a los monjes de la abadía para alcanzar un acuerdo "razonable y satisfactorio" para ambas partes.

"El presidente hizo esa llamada porque son los monjes los que están allí y tienen a su cargo la custodia de la basílica y el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, y es bueno que hablen", ha indicado García Magán, que ha advertido de que los monjes están en su derecho de apelar a la justicia.