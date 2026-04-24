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La CNMC abre 15 nuevos expedientes por el apagón

Los detalles Estos expedientes, que se suman a los 20 que se comunicaron la semana pasada, se deben a diversos indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico.

Unas escaleras del Metro de Madrid, durante el apagón masivo en España Unas escaleras del Metro de Madrid, durante el apagón masivo en España Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la apertura de otros 15 expedientes sancionadores por el apagón que tuvo lugar el 28 de abril de 2025, de los que 12 son a Endesa (incluido uno a las nucleares de Ascó y Vandellós), y el resto a Engie, Totalenergies y Contour.

Según ha informado la CNMC, estos nuevos expedientes, que se suman a los 20 comunicados la pasada semana, se deben a diversos indicios de incumplimiento, mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Asimismo, las incoaciones notificadas también incluyen la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que igualmente constituirían indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente.

No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aclara que los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, ya que el incidente respondió a un origen multifactorial.

En lo referente a los expedientes de la semana pasada, estos fueron a Red Eléctrica por una infracción muy grave, y a Naturgy, Iberdrola y Endesa, Repsol y Bahía de Bizkaia por infracciones graves de la Ley del Sector Eléctrico. De esos 20 expedientes, uno es a Red Eléctrica, cinco a Iberdrola, cinco a Naturgy, siete a Endesa -cinco a la compañía y dos a la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellós II de Endesa-, uno a Repsol y otro a Bahía de Bizkaia.

Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

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