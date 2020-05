Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha defendido que "el patriotismo no es sólo sacar una bandera", haciendo referencia a las protestas contra el Gobierno que han tenido lugar durante las última semanas en España y en las que los manifestantes portaban banderas del país. En cambio, Iglesias apunta a que el patriotismo implica una "solidaridad fiscal" y que "cada uno pague los impuestos que le corresponda".

De esta manera, en una entrevista concedida al diario portugués 'Expresso', ha explicado su apuesta por un cambio en políticas fiscales. "Es una realidad en España, y también en otros muchos países europeos, que la carga fundamental de los impuestos la tiene una mayoría social de trabajadores. Necesitamos, en un momento de reconstrucción como este, que el patriotismo no solamente venga de abajo, sino que venga de arriba también".

"De esta crisis no se va a salir protegiendo a una minoría de privilegiados"

Para Iglesias, el hecho de que el peso de los impuestos no recaiga mayoritariamente sobre las clases trabajadoras, como considera que ocurre ahora, va a ser clave para salir de la crisis del coronavirus. "De esta crisis no se va a salir protegiendo a una minoría de privilegiados y perjudicando y obligando que se ajuste el cinturón a la mayoría social, porque esto es enormemente ineficaz", ha argumentado.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha explicado que va a defender en la Comisión de Reconstrucción del Congreso una "tasa de reconstrucción" para que el fraude fiscal no siga siendo "una realidad en las grandes fortunas". "No puede ser que el peso fiscal lo tengan los trabajadores, la pequeña y mediana empresa y toda la gente que tiene que pagar el IVA, y que sin embargo sigan existiendo minorías que se ven beneficiados de ingeniería fiscal para no pagar lo que les corresponde", ha afirmado.

Además, el también líder de Unidas Podemos, ha sostenido que el Estado debe adoptar un "papel emprendedor" en la salida de la crisis, y "gastar" e "invertir, para atender a criterios de eficiencia económica. También ha defendido el ingreso mínimo vital como medida dirigida al consumo.