Movilizaciones de Vox desde los coches están teniendo lugar en toda España contra la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria, social y económica por la pandemia de coronavirus y la utilización del estado de alarma para impulsar una "agenda sociocomunista". Poco antes de las 12:00 horas, cientos de coches han comenzado a circular por los centros de las ciudades con banderas de España, al toque de los claxon de sus vehículos.

En el caso de Madrid, varios centenares de coches y motos ocupan las calles del centro, donde además del sonido de los claxon, también se ha escuchado la canción 'Libre', de Nino Bravo. Además, en la cabecera de la marcha se sitúa un autobús con los colores de la bandera de España y en el que se puede leer el rótulo 'fase libertad'. Justo detrás, una furgoneta porta una lona con las siguientes cifras: "40.000 muertos, 8.000.000 de desempleados, 100.000 empresas cerradas, colas de hambre. Vota PSOE, siente vergüenza".

La marcha ha partido de la plaza de Cibeles para seguir por el Paseo de Recoletos, Colón, calles Goya y Serrano y finalizar en la puerta del Alcalá. Los coches van a circular por el barrio de Salamanca y zonas próximas a la calle de Nuñez de Balboa, donde en las últimas semanas se iniciaron las caceroladas de vecinos contra el Gobierno y de la que Vox se desvincula como organizador.

Asimismo, también han comenzado la protesta de Vox en Barcelona, donde el Ayuntamiento cifra en 200 los vehículos que participan en la manifestación y en la que se ha escuchado gritos de "Sánchez, España no te quiere" y "Gobierno dimisión". Allí, Ignacio Garriga participa en la protesta desde un vehículo con escolta.

También las protestas de Vox desde los coches están ocupando las calles del centro de A Coruña, Alicante y Valencia, aunque, por el momento, no se conocen datos de participación.

Abascal advierte al Gobierno: "Pobre de aquellos que no escuchan al pueblo y lo desprecian”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el pueblo español "es el que señala el camino", por lo que ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias que "pobre de aquellos que no escuchan al pueblo y lo desprecian".

Así lo ha indicado durante su discurso antes de que diese comienzo la manifestación. En su intervención, Abascal ha confesado sentirse emocionado al ver las calles llenas de gente "viva y responsable" tras haberlas visto "tristes y vacías" durante estos días y ha señalado que la demanda de la libertad por parte de los españoles "es imparable".

"Espinosa de los Monteros: "Pretendemos que se pueda protestar ante la incapacidad del Gobierno"

"Pretendemos que los españoles puedan mostrar su protesta ante la incapacidad de este Gobierno para resolver la crisis sanitaria y económica", ha defendido, por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien minutos antes de que arrancase la marcha en vehículos se ha mostrado confiado en que la manifestación se desarrollará "con total normalidad" y sin incidentes.

En este sentido, Espinosa ha señalado que la protesta cumplirá con las medidas sanitarias de distancia de seguridad entre asistentes y que se hará de forma segura y ordenada.

Monasterio: "No estamos dispuestos a que nos vayan restando derechos"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, también ha cargado contra el Gobierno, a quien ha acusado de aprovechar la "debilidad" de los españoles "para imponer su totalitarismo" con la imposición de un estado de excepción "bajo el camuflaje de un estado de alarma"

"En Vox no estamos dispuestos a tolerar que nos vayan restando nuestros derechos fundamentales", ha enfatizado Monasterio. Ambos dirigentes han lamentado que el PP no se haya sumado a la convocatoria, si bien han augurado que a la marcha se sumarán votantes de todos los partidos. "La libertad no es de ningún partido sino patrimonio de todos y venimos a gritar libertad", ha dicho Monasterio.

Además, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, dado de alta hospitalaria el pasado miércoles tras sufrir el coronavirus, ha acusado al Gobierno de mentir y de haber hecho "absoluta dejación de funciones" dado que, según Ortega Smith, "desde diciembre tenia la información necesaria para haber evitado muchas muertes".

Aunque ha pedido la dimisión del Gobierno, Ortega Smith ha subrayado que "esta no es una manifestación política sino de reivindicación de la dignidad de los españoles" y ha invitado a sumarse "a todos los españoles que quieran decir que este gobierno es indigno".