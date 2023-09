El diputado socialista Óscar Puente ha relatado este viernes en el Congreso de los Diputados el tenso episodio que ha vivido en una AVE de camino a Madrid para participar en la segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Moncloa. El parlamentario se dirigía a la capital desde Valladolid cuando un pasajero le ha empezado a increpar, provocando un retraso de 45 minutos en el trayecto.

"Un señor me ha intentado impedir que entrase al tren y he tenido que llamar a la policía", ha contado ante los medios de comunicación Puente, que ha tildado de "irresponsable" a quien "se comporta de manera incívica". El diputado ha llegado a asegurar que, poco después, "a pesar de todo, la Policía, que es la que ha decidido parar el tren, no le ha desalojado. Y este señor, al llegar a Madrid, ha repetido la misma actitud".

"La interventora en el propio tren ha tenido que volver que llamar a la policía, que ha tenido que sacar al señor de la propia estación de Madrid". Y ha concluido afirmando que va a denunciar el altercado. "La Policía ya ha tomado mis datos y el de los testigos que estaban presentes. Así se resuelven estas cosas", ha apuntado Puente, que ha concluido: "Esto es lo que nos toca vivir lamentablemente".

El miércoles, el nombre de Puente saltó a la palestra tras convertirse en protagonista de la réplica del PSOE al discurso de investidura de Feijóo. Desde la tribunal del Congreso, Puente se dirigió a Feijóo para recriminarle su intervención: "Lleva dos meses apelando como argumento casi único para exigir la presidencia que es la lista más votada. A mí me ha sucedido igual que usted: fui el más votado para ser alcalde de Valladolid, pero sin embargo el pacto de PP y Vox me relegó a la oposición".