Tal y como se esperaba, en la primera votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la presidencia del Gobierno se quedó corto con 172 votos a favor frente a los 178 votos en contra. Con este resultado, el Congreso rechazó la propuesta del líder popular, pero tal y como establece la ley, se debe enfrentar a una segunda ronda. Tras un día y medio de debate, Feijóo solo contó con los votos a favor de Vox, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Coalición Canaria (CC) y, como lo habían anunciado, el resto de partidos como PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV y BNG votaron en contra.

En todo caso, la legislación establece una segunda votación 48 horas después de la primera consulta. Por tanto, este viernes tiene lugar una nueva ronda, en la que ya no se requiere mayoría absoluta. No obstante, los números con los que cuenta el partido no suman y Vox supone un obstáculo para los populares para hacerse con los suficientes apoyos para dar comienzo a la nueva legislatura y hacerse con el control del Gobierno.